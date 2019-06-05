Дело об убийстве барнаульца Михаила Седова передали в суд

Дело об убийстве барнаульца Михаила Седова, похищенного в октябре 2018 года с территории гаражного кооператива, передали в суд.

38-летний житель Барнаула Михаил Седов бесследно исчез 2 октября с территории гаражного кооператива на улице Малахова, 107. В тот день он вместе с семьей вернулся с дачи, высадил жену и детей у дома, а сам отправился ставить автомобиль.

Как установило следствие, возле гаража мужчина столкнулся с двумя 21-летними парнями. Они высматривали дорогой автомобиль, чтобы угнать его и перепродать. Их привлекла машина Седова.

- Увидев возле одного из гаражных боксов подходящее транспортное средство, они несколько раз ударили Михаила Седова заранее приготовленными металлическими монтажками. После этого обвиняемые запихнули потерпевшего в багажник его же автомобиля и вывезли в район озера Пионерское, - сообщают в пресс-службе следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

В лесополосе недалеко от озера парни расправились с Михаилом – нанесли ему не менее пяти ножевых ранений. После этого забрали наличные деньги, которые были при нем и скрылись с места преступления.

Практически четверо суток длились поиски барнаульца. В них участвовали сотрудники полиции, следственно-оперативная группа, волонтеры и просто неравнодушные жители города. Тело мужчины 5 октября обнаружил грибник. Автомобиль Михаила преступники бросили в другой части города - районе поселка Власиха.

По данному факту было возбуждено уголовно дело по статье «Разбой» и «Убийство». Подозреваемых задержали 24 октября. Ими оказались два 21-летних парня. Их заключили под стражу. Во время следствия они свою вину так и не признали. Однако против них собрано достаточное количество доказательств.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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