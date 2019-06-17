Присяжные решат судьбу обвиняемых в убийстве барнаульца Михаила Седова

СЕГОДНЯ 09:06 2019-06-17T09:06:40+03:00

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Обвиняемые в резонансном убийстве жителя Барнаула Михаила Седова захотели, чтобы их судила коллегия присяжных адвокатов. Суд удовлетворил соответствующее ходатайство.

Как сообщает «ПОЛИТСИБРУ», заседания по уголовному делу состоится 20 июня 2019 года в Алтайском краевом суде. Вердикт по громкому делу вынесет коллегия из восьми гражданских лиц разного возраста и профессий.

Лица, привлеченные к рассмотрению дела, выберут старшину, который будет руководить ходом совещания присяжных заседателей. По поручению коллегии он будет обращаться к судье с вопросами и просьбами, подведет итоги голосования и провозгласит вердикт.

Напомним, 38-летний житель Барнаула Михаил Седов бесследно исчез 2 октября 2018 года с территории гаражного кооператива на улице Малахова, 107. В тот день он вместе с семьей вернулся с дачи, высадил жену и детей у дома, а сам отправился ставить автомобиль, однако так и не вернулся. Около гаража он столкнулся с двумя 21-летними парнями. Они высматривали дорогой автомобиль, чтобы угнать его и перепродать. Их привлекла машина Седова. Они несколько раз ударили мужчину металлическими монтажками, а после этого запихнули в багажник его же автомобиля и вывезли в район озера Пионерское. Там ему нанесли не менее пяти ножевых ранений. После этого забрали наличные деньги, которые были при нем и скрылись. Тело мужчины 5 октября обнаружил грибник. Автомобиль Михаила преступники бросили в районе поселка Власиха. По данному факту было возбуждено уголовно дело по статье «Разбой» и «Убийство».

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ИСТОЧНИК KP.RU