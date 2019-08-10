Беременная олимпийская чемпионка Маргарита Мамун отдыхает в Алтайском крае

Олимпийская чемпионка 2016 года по художественной гимнастике Маргарита Мамун отдыхает в Алтайском крае вместе со своим мужем, пловцом Александром Сухоруковым. Девушка начала выкладывать фото с геотегом Altai Krai в конце июля.

ritamamun Маргарита Мамун отдыхает в Алтайском крае.

Судя по фотографиям, бывшая спортсменка принимала фитованны, каталась на лошадях, забиралась на гору. Комментариев к своим снимкам Маргарита почти не пишет, и не рассказывает, где конкретно остановилась, но пейзаж похож на Горную Колывань.

Под последним выложенным фото у Маргариты спросили, что они с мужем делают в Алтайском крае. Девушка коротко ответила: «Путешествуем!»

ritamamun Маргарита Мамун отдыхает в Алтайском крае.

Недавно экс-гимнастка публично объявила о своей беременности. Девушке 23 года. Она завершила спортивную карьеру после победного выступления на Играх-2016. Муж спортсменки - довольно известный пловец, он выиграл «серебро» на пекинской Олимпиаде-2008 в эстафете.

Напомним, на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 2016 года Маргарита Мамун выиграла «золото» в личном многоборье, набрав в сумме 76,483 балла.

ritamamun Маргарита Мамун отдыхает в Алтайском крае.

В 2017 году вышел документальный фильм «За пределом», повествующий о подготовке девушки к Олимпиаде. Он вызвал массу негодования у зрителей по поводу жесткого обращения тренеров Ирины Винер-Усмановой и Амины Зариповой с олимпийской чемпионкой. Маргарита работала под жестким психологическим прессингом, в обстоятельствах, когда ее папа умирал от онкологии. Девушка смогла взять медаль и успела показать ее отцу. Через пару дней после ее возвращения с Игр в Москву он умер.

Также недавно на Алтае побывал актер Никита Ефремов — сын Михаила Ефремова и внук Олега Ефремова. Актер начал путешествие из Барнаула и отправился к Телецкому озеру. В республике Алтай он провел около 10 дней. По окончанию своего путешествия Никита написал: «По-моему, здесь живет Бог!»

efremovefremov Никита Ефремов на Алтае.

В конце июля в Республике Алтай отдыхала и бывшая команда КВН «Федор Двинятин» во главе с телеведущим, актером и юмористом Александром Гудковым. Одна из участниц команды - Марина Бочкарева - делилась фотографиями в Instagram.

mmmimika "Федор Двинятин" и Александр Гудков на Алтае.

Надежда Бабкина в этом году на Алтае принимала пантовые ванны. Певица расслаблялась перед участием в Шукшинском кинофестивале.

Впрочем, большинство звезд, приезжавших в Алтайский край в этом году, работали, а не отдыхали. На Яровое приезжали выступать Ольга Бузова, Molly, Тима Белорусских, Maruv, Мари Краймбрери, Zivert, Анна Седокова. В Заринске в день города выступали Игорь Корнелюк, Лолита, группа «На-На».

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