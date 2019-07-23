Надежда Бабкина на Алтае принимает пантовые ванны

СЕГОДНЯ 19:52 2019-07-23T20:06:46+03:00

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Народная и эстрадная певица, актриса, телеведущая Надежда Бабкина прилетела на Алтай, чтобы принять пантовые ванны.

Зачастую известные люди, приезжая на Алтай, стараются совмещать приятное с полезным, вот и 69-летняя Надежда Бабкина не стала исключением. Уже завтра, 24 июля, в Барнауле артистка должна представить публике постановку «Калина красная» с участием Андрея Мерзликина, Марии Шукшиной, Сергея Никоненко и Натальи Егоровой. А пока она отдыхает и расслабляется в Горном Алтае.

Буквально накануне она опубликовала на своей странице в Instagram снимок, которые многие оценили как провокационный. На нем народная певица лежит в ванне с пеной.

- Пантовые ванны придают сил и заряжают позитивом для плодотворного рабочего сезона! – подписала артистка фотографию.

Однако не все оценили ее позитив и задор.

- Я согласна - неприлично выставлять такие фото, особенно таким дамам преклонного возраста! Каждый сходит с ума по своему! – пишут завистники.

И все же большинство подписчиков поддержало певицу.

- «Вы красивая, шикарная и очень человечная», «Так держать!», «Вот красавица!!! С ведьмами будем бороться?», «Ух, тыыы!!!!! Суперски! Надежда, умница расслабляйтесь, кайфуйте! Для красоты самое То!!!» - пишут они.

ИСТОЧНИК KP.RU