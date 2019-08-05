Певица Molly зажгла на алтайском курорте Яровое в стильном костюме

СЕГОДНЯ 04:22 2019-08-05T04:23:19+03:00

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Бывшая солистка российской поп-группы Serebro Ольга Серябкина дала концерт 3 августа в алтайском курорте Яровое. Девушка выступает под сценическим псевдонимом Molly.

Пользователи Instagram делятся видеороликами с концерта, который начался в 22:00 на сцене развлекательного центра "Причал 22". Судя по ним, там было жарко.

molly_serybkina Выступление Molly на Яровом.

Этим летом Серябкина уже была в Алтайском крае – 20 июля она выступала в развлекательном комплексе Altai Palace. После этого она опубликовала в своем аккаунте в Instagram пост, где написала о впечатлениях от своего выступления.

molly_serybkina Выступление Molly на Яровом.

"Алтай, мне было с вами очень круто. Вообще, это лето для меня самое особенное. На все 100% абсолютно мое. Каждый концерт и коннект с вами это доказывает", - написала певица. Под этим постом набралось 50 тыс. лайков.

Также Серябкина публиковала серию провокационных снимков с хештегом #altaipalacefest. Девушка сфотографировалась голой, прикрыв грудь цветком с широкими листьями.

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ИСТОЧНИК KP.RU