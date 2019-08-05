2019-08-05T04:23:19+03:00
Общество

Певица Molly зажгла на алтайском курорте Яровое в стильном костюме

Пользователи Instagram делятся видеороликами с ночного концерта.
Анастасия Корягина
Поделиться:
Molly. Фото: www.instagram.com/serebro_officialMolly. Фото: www.instagram.com/serebro_official
Изменить размер текста:

Бывшая солистка российской поп-группы Serebro Ольга Серябкина дала концерт 3 августа в алтайском курорте Яровое. Девушка выступает под сценическим псевдонимом Molly.

Пользователи Instagram делятся видеороликами с концерта, который начался в 22:00 на сцене развлекательного центра "Причал 22". Судя по ним, там было жарко.

molly_serybkinamolly_serybkina
Выступление Molly на Яровом.
113 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Этим летом Серябкина уже была в Алтайском крае – 20 июля она выступала в развлекательном комплексе Altai Palace. После этого она опубликовала в своем аккаунте в Instagram пост, где написала о впечатлениях от своего выступления.

molly_serybkinamolly_serybkina
Выступление Molly на Яровом.
132 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

"Алтай, мне было с вами очень круто. Вообще, это лето для меня самое особенное. На все 100% абсолютно мое. Каждый концерт и коннект с вами это доказывает", - написала певица. Под этим постом набралось 50 тыс. лайков.

Также Серябкина публиковала серию провокационных снимков с хештегом #altaipalacefest. Девушка сфотографировалась голой, прикрыв грудь цветком с широкими листьями.

serebro_officialserebro_official
Molly
91385 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Читайте также:

«На Алтае великолепные крабы!»: что говорят звезды шоу-бизнеса о регионе

Самые яркие и необычные комплименты этого лета от селебрити (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Барнаульцы обнаружили помятые деревьями автомобили после шторма
Самый дорогой билет на концерт Ольги Бузовой в Барнауле стоит 3 тыс. рублей
Алтайский завод снабдит шинами секретный бомбардировщик
Группировка алтайских спасателей прибыла в Красноярский край
Самолет из Турции не мог приземлиться в Барнауле
ВТБ выдал 10 млрд рублей на ипотеку с господдержкой
В Барнауле "Камри" "намоталась" на столб
Алтайская лаборатория проводит исследование кормов на содержание витамина В4
Из Барнаула открыли рейс в Кош-Агач
Китайской грамоте научат в Барнауле
Споем вместе: «Ростелеком» поддержал талантливых барнаульских детей
Блогер посоветовал подписчикам не учиться в Барнауле из-за сильного холода и "скукотищи"
Путешественник, которого обворовали в Камне-на-Оби, дошел до Бийска
В алтайском селе открыли новый спортивный комплекс
В Алтайском крае пройдет фестиваль фермерской еды
В Алтайском крае на берегу Чарыша нашли человеческие останки
Программа списала с банковских карт барнаульца 45 тысяч рублей
Виктор Томенко опубликовал пост о народном губернаторе Михаиле Евдокимове
Барнаульцев бесплатно научат изготавливать керамические подставки
Погода на 4 августа 2019 года в Барнауле: +32 градуса
Барнаульца едва не сбил грузовик на пешеходном переходе [видео]
В Барнауле прошла акция, призывающая тушить пожары в Сибири
В Бийске компания молодых людей избила парня во дворе собственного дома [видео]
Алтайские спасатели ищут у водоемов детей, отдыхающих без родителей
В Барнауле после столкновения перевернулась «девятка»