"Я тебя люблю. Извини, но это экономически невыгодно": лучшие мемы про пожары в Сибири

Последние пару дней соцсети пестрят мемами на тему лесных пожаров в Сибири и смога. Над некоторыми из них можно посмеяться от души, а над некоторыми хочется плакать. "Комсомолка" собрала самые популярные из них.

Мем про тушение лесных пожаров. https://vk.com/rhymes

Мем про тушение лесных пожаров. https://vk.com/rhymes

Мем про тещу. Фото: pikabu.ru

Мем про тушение лесных пожаров. Фото: mdk.is

Комикс про тушение лесных пожаров. Фото: www.instagram.com/by_duran

Мем про тушение лесных пожаров. Фото: mdk.is

Комикс про тушение лесных пожаров. Фото: twitter.com

Что пишут в Twitter

- Ты почему мне косарь не возвращаешь?

- Это экономически не выгодно

— (@SGK_official_)

***

Нас часто спрашивают, можно ли добавить в меню еще какие-нибудь варианты мяса.

Отвечаем: мы, например, могли бы его потушить, но это экономически невыгодно... ¯\_( )_/¯

— Варламов Есть (@Varlamov_est)

***

Не выпускаю третью серию сериала, потому что это экономически не выгодно

— Данила Поперечный (@Spoontamer)

***

Быть девушкой - это экономически не выгодно

— Лачен (@igorlachen)

***

- Я тебя люблю

- Извини, но это экономически не выгодно

— Митя Достоевский (@D0CT0EBCKNN)

***

Не плачу налоги, потому что это экономически невыгодно

— Bob Farber (@Bobchensk)

***

Не встаю с постели, потому что это экономически невыгодно

— фролова (@ladafrolovaa)

***

Иван Васильевич меняет профессию, это экономически невыгодно.

Москва слезам не верит, это экономически невыгодно.

11 друзей Оушена - это экономически невыгодно.

Дорогая, я уменьшил детей, это экономически невыгодно.

Чего хотят женщины - это экономически невыгодно.

— Артём Дерягин (@DerArto)

***

Родители: пора тебе жить самостоятельно

Я: это экономически невыгодно

— Эль-Посос (@Lposos1)

***

- Поехали заберем ребенка от бабушки

- Извини, но это экономически не выгодно

— Виссарион (@f_shoke)

Напомним, сейчас пожары бушуют в Иркутской области, Красноярском крае, двух районах Бурятии и пяти районах Якутии. Их площадь превышает 2,9 миллиона гектаров, более чем 800 населенных пунктов находятся в зоне задымления. Ранее смог накрывал Алтайский край - дымка рассеялась на минувших выходных.

Изначально пожары не хотели тушить, объясняя тем, что это экономически невыгодно. Однако поднялась народная волна возмущения. Сейчас в тушении огня участвуют порядка 2,8 тысячи человек, 390 единиц техники и 28 воздушных судов. Ситуацию с воздуха отслеживают 34 борта. Минобороны по поручению Владимира Путина направило авиационную группу из десяти самолетов Ил-76 и десяти вертолетов Ми-8 для помощи в тушении пожаров.

СУ СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по факту халатности. В качестве подозреваемых называют сотрудников лесхоза, которые не приняли мер, направленных на ликвидацию возникших лесных пожаров, из-за чего огонь распространился на значительные территории.

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