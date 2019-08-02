"Я тебя люблю. Извини, но это экономически невыгодно": лучшие мемы про пожары в Сибири
Последние пару дней соцсети пестрят мемами на тему лесных пожаров в Сибири и смога. Над некоторыми из них можно посмеяться от души, а над некоторыми хочется плакать. "Комсомолка" собрала самые популярные из них.
Мем про тушение лесных пожаров. https://vk.com/rhymes
Мем про тушение лесных пожаров. https://vk.com/rhymes
Мем про тещу. Фото: pikabu.ru
Мем про тушение лесных пожаров. Фото: mdk.is
Комикс про тушение лесных пожаров. Фото: www.instagram.com/by_duran
Мем про тушение лесных пожаров. Фото: mdk.is
Комикс про тушение лесных пожаров. Фото: twitter.com
Что пишут в Twitter
- Ты почему мне косарь не возвращаешь?
- Это экономически не выгодно
— (@SGK_official_)
***
Нас часто спрашивают, можно ли добавить в меню еще какие-нибудь варианты мяса.
Отвечаем: мы, например, могли бы его потушить, но это экономически невыгодно... ¯\_( )_/¯
— Варламов Есть (@Varlamov_est)
***
Не выпускаю третью серию сериала, потому что это экономически не выгодно
— Данила Поперечный (@Spoontamer)
***
Быть девушкой - это экономически не выгодно
— Лачен (@igorlachen)
***
- Я тебя люблю
- Извини, но это экономически не выгодно
— Митя Достоевский (@D0CT0EBCKNN)
***
Не плачу налоги, потому что это экономически невыгодно
— Bob Farber (@Bobchensk)
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Не встаю с постели, потому что это экономически невыгодно
— фролова (@ladafrolovaa)
***
Иван Васильевич меняет профессию, это экономически невыгодно.
Москва слезам не верит, это экономически невыгодно.
11 друзей Оушена - это экономически невыгодно.
Дорогая, я уменьшил детей, это экономически невыгодно.
Чего хотят женщины - это экономически невыгодно.
— Артём Дерягин (@DerArto)
***
Родители: пора тебе жить самостоятельно
Я: это экономически невыгодно
— Эль-Посос (@Lposos1)
***
- Поехали заберем ребенка от бабушки
- Извини, но это экономически не выгодно
— Виссарион (@f_shoke)
Напомним, сейчас пожары бушуют в Иркутской области, Красноярском крае, двух районах Бурятии и пяти районах Якутии. Их площадь превышает 2,9 миллиона гектаров, более чем 800 населенных пунктов находятся в зоне задымления. Ранее смог накрывал Алтайский край - дымка рассеялась на минувших выходных.
Изначально пожары не хотели тушить, объясняя тем, что это экономически невыгодно. Однако поднялась народная волна возмущения. Сейчас в тушении огня участвуют порядка 2,8 тысячи человек, 390 единиц техники и 28 воздушных судов. Ситуацию с воздуха отслеживают 34 борта. Минобороны по поручению Владимира Путина направило авиационную группу из десяти самолетов Ил-76 и десяти вертолетов Ми-8 для помощи в тушении пожаров.
СУ СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по факту халатности. В качестве подозреваемых называют сотрудников лесхоза, которые не приняли мер, направленных на ликвидацию возникших лесных пожаров, из-за чего огонь распространился на значительные территории.
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ИСТОЧНИК KP.RU