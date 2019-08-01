2019-08-01T10:54:53+03:00
Происшествия

«Обделались и молчат»: Слепаков взорвал Инстаграм постом про пожары в Сибири и реакцию чиновников

Комедийный актер раскритиковал заявление о нецелесообразности тушения лесных пожаров, смог от которых накрыл Алтай
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Скриншот: instagram.com/slepakovsemyonСкриншот: instagram.com/slepakovsemyon
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Российский комедийный актер и продюсер Семен Слепаков вслед за Леонардо Ди Каприо посвятил пост в соцсети пожарам в Сибири. В частности, он сравнил чиновников со школьниками, у которых есть необычный секрет…

По словам Слепакова, о пожарах, бушующих в Сибири, он узнал от товарищей. Те вкратце рассказали, что власть заявила о нецелесообразности тушения.

- Сначала думали, что тушить не надо, а потом, когда поняли, что было надо, оказалось, что уже не получится. И решили, что теперь надо продолжать говорить, что не надо, потому что если сказать, что, всё-таки, было надо, то получится, что *обделались*. У меня в начальной школе был такой одноклассник, который *обделался* на уроке и усиленно делал вид, что ничего не произошло. Сидел за партой с сосредоточенным лицом и не вставал. А все, конечно, поняли, что что-то не так, принюхивались, шептались, подозрительно смотрели друг на друга. На перемене выяснили, что случилось и с кем. Потому что все бегали, прыгали, а он один сидел - мрачный, серьезный, погруженный в учебник, - пишет Слепаков.

Далее он рассказал, что всех спасла учительница, которая поняла, в чем дело, и отпустила мальчика домой. Однако в России, предполагает Слепаков, нет такой «учительницы».

- И поэтому те, кто *обделались*, продолжают сидеть и молчать, делая вид, что ничего не происходит. Это тревожно и грустно, - добавил комик.

Напомним, около двух недель жители Алтайского края были вынуждены дышать дымом, принесенным из соседних регионов – Красноярского края и Иркутской области, где бушуют пожары. Ситуация изменилась, когда ветер изменил направление. Однако дым никуда не ушел – сейчас он достиг Аляски. Площадь возгораний в регионах Сибири превысила миллион гектаров. Ранее власти заявили, что тушить пожары экономически не выгодно.

В поддержку жителей регионов, которые страдали или страдают из-за задымления, и с призывом начать тушить пожары высказались уже многие именитые персоны. В их числе певица Валерия, лыжница Анастасия Седова, комик Илья Соболев, шоумен Сергей Зверев, музыканты Сергей Шнуров и Баста.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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