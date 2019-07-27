2019-07-27T08:37:36+03:00
Общество

Жители Алтайского края возмущаются в аккаунте губернатора по поводу смога

Люди ставят хештег #мыхотимдышать и жалуются на дымку от лесных пожаров в Красноярском крае.
Анастасия Корягина
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Дымка в Алтайском крае.Дымка в Алтайском крае.Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА
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Аккаунт губернатора Алтайского края Виктора Томенко в Instagram разрывается от комментариев возмущенных жителей региона. Люди ставят хештег #мыхотимдышать и жалуются на смог от лесных пожаров в Красноярском крае.

Что спрашивают люди

В комментариях губернатору задают вопросы о предпринятых правительством мерах. «Вы же из Красноярского края! Горит богатство России, помогите, повлияйте на ситуацию», - пишут люди.

"Почему пишут, что их практически не тушат? Куда нужно обращаться, чтобы вопрос был поднят на федеральном уровне?, - спрашивает пользователь под ником klimenko_e.v.

"Среднесуточная температура упала, солнца почти нет (это не шутка!). Почему нет никакой реакции от власти?", - пишет micasalisa.

"Похоже ни с газификацией, ни с лесными пожарами никто ничего не будет делать, пока "в ручном режиме" президент не возьмется за эти проблемы!", - выразил мнение raiablium.

"Все живое задыхается и умирает от вашего бездействия! Спасибо!", - возмущается alek_sandrovna87.

"Работать надо, а не пиариться, дипломчики вручать. Как у нас на территории края: все нормально с экологической обстановкой? Воздух чистейший? Или проще не замечать проблему, чем решать?", - жестко прокомментировал публикацию губернатора aleksey__zadorozhniy.

Дымка в Алтайском крае. Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Дымка в Алтайском крае.Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Официальный ответ властей

Томенко на вопросы граждан не реагирует. Однако некоторым пользователям отвечает начальник управления по печати Евгений Нечепуренко. Он пишет, что информация о пожарах и предпринимаемых властями действиях широко представлена в СМИ.

По словам чиновника, губернатор "прочитывает сообщения по мере возможности и дает поручения" подчиненным для подготовки ответов или решения поставленных проблем.

Как ранее писала "КП на Алтае", правительство Алтайского края мониторит обстановку по лесным пожарам. 26 июля в отдельных районах Барнаула специалисты выявили незначительные превышения уровня предельно допустимой концентрации продуктов горения в воздухе (допустимая 5 мг/м³, зафиксировано 5,6 мг/м³).

Превышения ПДК в крае в этот период не зафиксировано. По прогнозам синоптиков задымление воздуха, скорее всего, будет сохраняться еще несколько дней.

Ранее депутаты Госдумы обратились к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву ввести режим ЧС в Сибири.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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