Почему не все лесные пожары можно потушить, и какие из них тлеют годами

С 5 апреля в Алтайском крае объявлен пожароопасный сезон. За это время произошло уже более 30 возгораний.

По официальным данным огонь прошел площадь уже более 66 га. На тушении были задействованы около 300 человек и это еще только весна. Сами лесные пожарные говорят, что теперь у них начался военный режим, не иначе – все действия четко по приказу и в любой момент будь готов даже вне смены выйти на борьбу со стихией.

О том, какими бывают лестные пожары и о том, как с ними бороться журналистам алтайских СМИ рассказали в рамках проекта «Журналист меняет профессию», курс «Лесной пожарный».

Лесные пожарные находятся в полной боевой готовностиФото: Анна СЕМИНА

Пожары бывают разные

Существует три вида пожара: низовой, верховой и подземный. Они могут быть слабыми, средними и сильными. Когда пожарные прибывают на тушение, они первым делом оценивают масштабы и определяют тип. От этого зависит, какой будет стратегия ликвидации. В противном случае все усилия могут быть тщетными. Назвать какой-то из видов более или менее опасным или наоборот нестрашным – неправильно. Каждый из них несет в себе угрозу не только для фауны, но и для людей.

- Низовой пожар составляет примерно 95% всех пожаров. Он опасен тем, что полностью уничтожает лесную фауну. Верховой возникает из низового в сухую жаркую ветреную погоду. При этом требуется подлесок – это молодые деревца, по которым огонь поднимается наверх, - говорит Максим Усов, заместитель директора по лесохозяйственной деятельности предприятия компании «Алтайлес». – Верховой пожар – это самое страшное, что может произойти в лесу. Человеку остановить его распространение практически невозможно. Именно поэтому уничтожаются большие площади лесов, гибнут деревни.

По его словам, не поможет и техника. Многие люди, когда смотрят новостные сюжеты и видят такие пожары, удивляются: почему не задействуют самолеты-амфибии, ведь так есть хоть маломальский шанс победить стихию? Но это не вариант.

- Распространяется верховой пожар со скоростью 3-5 метров в секунду и в час проходит до 70 километров. Температура доходит до 900 градусов, - продолжает Усов.

Не все лесные пожары можно потушить полностьюФото: Анна СЕМИНА

– Более того, сверху образуется сильнейшая турбулентность и самолет может упасть, так что ни один пилот в мире никогда не согласится тушить верховой пожар. Тушить с самолетов можно только низовой пожар, либо дотушивать. К тому же, над верховым стоит такая температура, что вода просто не долетит – она испарится, - добавляет Михаил Чечушков, генеральный директор ООО «Содружество».

Получается, что даже близко подобраться к такому пожару невозможно. В случае, когда в 2015 году горело село Николаевка, совпало сразу несколько факторов. Это был трансграничный пожар и пришел он с Казахстана. На тот момент была сделана 300-метровая полоса противопожарного разрыва, но и она не спасла! Ветер был такой силы, что он переносил огонь за сотни метров, а температура стояла невыносимая – плавился песок (температура плавления песка примерно 1700 градусов Цельсия – прим.ред.), у деревьев закипала смола... Так что вины в том, что пожарные не смогли отстоять поселение, можно сказать, и нет.

Лесные пожарные находятся в полной боевой готовностиФото: Анна СЕМИНА

Тихий «убийца» леса

Что касается подземного (почвенного) пожара, то это относится к горению торфяников. Они могут тлеть месяц-два и даже больше. Известны случаи, когда они горели несколько лет. Даже под многометровым слоем снега! Впрочем, встречаются они, довольно редко – это один пожар из ста.

- При горении выделяется едкий дым, полностью разрушается верхний слой грунта, оголяет корни древостоя и вызывает его гибель, - рассказывает Максим Усов.

Однако почвенный пожар может возникать и не на торфяниках. Достаточно внушительного слоя лиственной или хвойной подстилки (около 40-50 см). Может приводить к беглому низовому пожару. Опасность заключается еще и в том, что порой такое возгорание не видно визуально и человек может провалиться. Ликвидировать сам пожар тоже очень сложно.

Вырубка необходима

Давно подмечено, что лестные пожары чаще возникают там, где есть старые сосны. Их хвоя уже не такая влажная. Стоит поднести спичку, и она вспыхнет. Молодняку же потребуется больше времени и выше температура, чтобы началось возгорание.

Для того чтобы пожары не возникали (а ведь для этого не обязательно разводить костер, достаточно грозы), лесники убирают старые деревья. Со стороны это может выглядеть как вырубка, но это делать надо. От этого зависит безопасность.

- Люди очень часто жалуются, но прежде чем обвинять надо сначала разобраться зачем идет рубка. Возможно, на самом деле это мероприятие направлено на уход за лесом. Происходит изъятие старых деревьев, которые несут угрозу, нежели пользу природе, - говорят специалисты предприятия.

За обстановкой в лесах круглые сутки следят дежурные диспетчерыФото: Анна СЕМИНА

Справка:

Организаторы конкурса — Министерство образования и науки Алтайского края, Константин Ганов при поддержке департамента администрации губернатора Алтайского края по информационной политике, компания «Барнаулспецодежда».