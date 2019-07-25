Ждем, пока дойдет до Москвы? Алтайский эколог посчитал безобразием ситуацию с задымлением

Две недели в Алтайском крае тяжело дышать из-за дымки. Пожары, уничтожающие леса в Иркутской области и Красноярском крае, попросту не тушат: видите ли, слишком затратно. Сибиряки спасают себя защитными масками, а некоторые из них лишний раз побаиваются выходить на улицы. По мнению эколога, координатора группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса реготделения движения «Народный фронт «За Россию» в крае Алексея Грибкова, сложившаяся ситуация – «полнейшее безобразие». И вот почему…

Как пишет ТВК, накануне в Красноярске прошло совещание с участием губернатора края Александра Усса, где обсуждалась ситуация с задымлением города. Один из участников, исполняющий обязанности главы Среднесибирского УГМС Сергей Сережкин, обвинил Гидрометцентры Новосибирской области, Кузбасса и Алтайского края в незаконном введении режима НМУ (неблагоприятные метеорологические условия) или «черного неба». Напомним, алтайские синоптики продлили данный режим еще на сутки.

Высказывание представителя УГМС взволновало общественность. Минприроды РФ, в свою очередь, пообещало проверить центры.

- Есть приказ Минприроды, есть расчетные методы. Вводить режим НМУ только исходя из того, что в воздухе дымка, – это нарушение. Показатель загрязнения воздуха рассчитывается по специальной формуле, есть методика прогнозирования по каждому городу. На основании формулы специалисты делают расчеты и прогнозируют условия. Рассчитывается показатель, при котором вводят режим НМУ, он прописан в приказе, – сказал Сергей Сережкин.

В это же время на сайте change.org появляется петиция, в которой неравнодушные граждане просят ввести в Сибири еще более жесткий режим - ЧС. В настоящее время её подписали более 92 тыс. человек.

- Несколько недель продолжаются лесные пожары в Иркутской области, Красноярском крае и других прилегающих областях. Причём уже несколько дней гарь распространяется на соседние области Сибири, а дымкой закрыто солнце даже за 700 км от Красноярского края - в Томской области, Хакасии, Кемерово, Новосибирске. В Красноярске люди ходят в масках, а между тем чиновники на местах и в правительстве до сих пор не объявили режим ЧС для всей территории Сибири! А ведь именно после объявления такого режима в очаги пожаров и прилегающие области, страдающие от задымления, направляется дополнительное финансирование, средства пожаротушения, людские ресурсы и накладывается особая ответственность на должностных лиц за ликвидацию ЧС. Это совершенно ненормально, что в соседних областях люди ощущают пожары в Красноярском крае, - пишет автор документа.

Поясним, что режим ЧС могут принять лишь глава города, губернатор региона, правительство РФ или президент. Режим должен действовать в случае аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, если это может повлечь или повлекло за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде.

Что даст режим ЧС? По мнению эколога Алексея Грибкова, он обяжет чиновников тушить пожары, которые сейчас находятся в зоне контроля. Он сравнил ситуацию с 2010 годом, когда Россия задыхалась от природных пожаров с июля по август. Торфяные пожары Подмосковья сопровождались запахом гари и сильным задымлением в Москве, а также во многих других городах. По состоянию на начало августа того года огнем было охвачено около 200 тыс. га в 20 регионах. Люди чаще обращались по причине сердечно-сосудистых патологий, бронхиальной астмы, гипертонической болезни, проблем с лёгкими. Тогда это было признано настоящей катастрофой.

Для сравнения - по данным на 25 июля, в Красноярском крае и Иркутской области горит 1,3 млн га леса. И пусть подхода огня к населенным пунктам пока удается не допускать, если огонь не остановить вовремя, ситуация может усугубиться.

- Режим ЧС нужно ввести. Потому что пожары в Красноярском крае и Иркутской области тушить необходимо. Любые отзывы общества по данной проблеме важны, ведь как-то нужно менять отношение федеральных властей. Хотелось бы, чтобы это произошло раньше, чем дым до Москвы дойдет. А то есть такое чувство, что пока до Москвы не дошло, никто шевелиться не собирается. Безобразие полнейшее, - отметил Алексей Грибков.

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