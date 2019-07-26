Кашель и одышка? Алтайский минздрав опроверг информацию о жалобах на здоровье из-за смога

Жители Алтайского края в соцсетях сообщают о появлении кашля, одышки и признаков аллергической реакции из-за задымления. Напомним, вторую неделю дым от пожаров в Красноярском крае и Иркутской области травит сибиряков. Информацию об увеличении количества жалоб на заболевания дыхательной системы подтвердил и главный специалист по детской пульмонологии по Барнаулу, однако региональное министерство здравоохранения данную информацию опровергает.

Атмосфера хорошая

Роспотребнадзор и ГУ МЧС по Алтайскому краю продолжают утверждать, что угрозы здоровью нет, так же как и превышения загрязняющих веществ в воздухе. Но вот что пишут барнаульцы:

- Ой, да что вы говорите?! Нет загрязнения??? То-то неделю дышать нечем и башка трещит, - пишет Евгения Тихонова.

- Ребёнок нормально не спит уже какой день, - жалуется Алёна Коновалова.

- Вспоминается рассказ Михаила Зощенко, не помню названия. Там жильцы дома пожаловались в ЖЭК тех времён на угарный газ из печей. Комиссия пришла проверить, сидела в квартире, угорела до обморока, но сказали: «Атмосфера хорошая». Так и наши, - говорит Татьяна Зайцева.

По словам барнаульского пульмонолога Ольги Беловой, среди детей увеличение числа жалоб на плохое самочувствие из-за задымления есть:

- Да, все это видим. Я работаю с детьми и среди своих пациентов это наблюдаю. И это не только обострение уже имеющихся заболеваний, но и аллергические проявления. Вот последний раз был ребенок полуторагодовалый: после посещения улицы отмечается постоянное чихание, зуд, покраснение носика, еще и кашель добавился.

Но в минздраве Алтайского края корреспонденту «Комсомолки» сказали, что, по предварительным данным, врачи не отмечают увеличения числа жалоб на здоровье из-за дыма. Впрочем, в министерстве планируют проанализировать статистику прошлых лет, чтобы точно разобраться в данном вопросе.

Тем временем, синоптики в Барнауле продлили режим «черного неба» (неблагоприятных метеорологических условий) до 29 июля.

Важно

По словам пульмонолога Ольги Беловой, пока в крае наблюдается смог, необходимо избегать частых прогулок и проветривания помещений. Нужно чаще пользоваться воздухоочистителями. Если проявляется аллергия, то принимать противоаллергические препараты. И, конечно, после улицы обязательно мыться в душе. Защитные маски, к сожалению, не спасут. Но есть специальные спреи, которые не дадут некоторым аллергенам попасть в организм человека.

При появлении следующих симптомов: кашель, зуд, частое чихание, покраснение глаз, зуд глаз, водянистая отделяемая из глаз или носа, заложенность носа, головная боль и так далее - необходимо обратиться к врачу.

Кстати

Дойти до Кремля

Депутаты Госдумы подготовили обращение к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой ввести режим ЧС в Сибири из-за масштабных пожаров в регионах. Ранее с подобной просьбой выступили активисты, разместив петицию на платформе change.org. В настоящее время её подписали почти 116 тыс. человек (цель – 150 тыс. человек). Группа народных избранников отметила, что ситуация превращается в экологическую катастрофу.

Алтайский эколог Алексей Грибков ранее заявил в СМИ, что ситуация с пожарами и задымлением городов – «полнейшее безобразие».

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