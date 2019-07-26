2019-07-26T10:57:57+03:00
Общество

Алтайские синоптики продлили режим "черного неба"

Еще три дня в крае нужно соблюдать меры безопасности.
Анастасия Корягина
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Дымка над Барнаулом. Фото: www.instagram.com/egomix15Дымка над Барнаулом. Фото: www.instagram.com/egomix15
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Режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности в Алтайском крае продлили с 15.00 часов 26 июля до 15.00 часов 29 июля.

По данным регионального ЦГМС, на территории Барнаула ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. При этом ранее и.о. главы Среднесибирского УГМС Сергей Сережкин обвинил гидрометцентры Новосибирской области, Кузбасса и Алтайского края в незаконном введении режима НМУ. По этому поводу ведет проверку Минприроды РФ.

При этом Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю информирует жителей о том, что, согласно результатам проведенных лабораторных исследований, на 25 июля 2019 года превышения загрязняющих веществ в атмосфере нет.

На территории региона по-прежнему наблюдается дымка. Лесных пожаров в Алтайском крае, влияющих на данную ситуацию, по-прежнему нет. Обстановка остается на контроле у ГУ МЧС по региону и других взаимодействующих с ним структур.

Спасатели считают, что изменения произойдут с переменой направления ветра, которое прогнозируется в ближайшие дни.

Напомним, в Алтайском крае тяжело дышать из-за дымки уже две недели. Пожары, уничтожающие леса в Иркутской области и Красноярском крае, попросту не тушат: слишком затратно. Сибиряки спасают себя защитными масками, а некоторые лишний раз побаиваются выходить на улицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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