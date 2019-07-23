Кровавое солнце Алтая. Сколько еще жители будут дышать дымом от пожаров?

В Алтайском крае действует режим «черного неба» или НМУ – неблагоприятные метеорологические условия. Из-за загрязнения воздуха дымом от пожаров в соседних регионах даже солнце приняло красный окрас. Кровавое солнце, в частности, наблюдали 22 июля жители Барнаула. МЧС рекомендует населению реже появляться на улице и надевать защитные маски.

По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю дымка окутала практически всю Сибирь: Томская, Омская, Новосибирская и Кемеровская области, Алтайский край и республика Хакасия. Виной тому – пожары в Красноярском крае и Иркутской области, сухая жаркая погода без осадков и ветер. Кроме того, ранее барнаульцы сетовали на химический привкус и запах гари - сейчас они исчезли.

- Микрочастицы находятся на высоте от двух до пяти километров, поэтому нет характерного запаха гари, - поясняют в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю. - Из отрицательных моментов - дымовая завеса выступает экраном на пути солнечного света и плохо влияет на формирование облаков, а значит и выпадение осадков.

А вот здоровью граждан ничего не угрожает. В МЧС заверили, что превышения загрязняющих веществ не выявлено.

Сейчас ситуация напрямую зависит от длительности пожаров, погодных условий, направления ветра. Ожидается, что задымление исчезнет не раньше чем через два дня.

А пока жителям региона рекомендуют соблюдать следующие правила:

- сократить пребывание на открытом воздухе;

- использовать увлажненные защитные маски;

- ограничить физическую активность, временно отказаться от фитнес-клубов, спорта;

- плотно закрывать окна и двери, щели уплотнять влажной тканью;

- принимать поливитамины и придерживаться легкой фруктово-овощной диеты;

- отказаться от газированных напитков, алкоголя и сигарет;

- чаще проводить влажную уборку помещений и использовать увлажнители воздуха;

- несколько раз в день умываться, принимать душ и носить одежду из натуральных тканей.

В случае одышки, бессонницы, кашля необходимо обратиться к врачу.

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14 июля Алтайский край погрузился в мглу. Смог и даже химический привкус вызвали обеспокоенность жителей региона, в том числе краевой столицы. В пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю уже назвали возможную причину дымки (подробнее)