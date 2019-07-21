2019-07-21T17:21:24+03:00
Общество

Дым в Барнаул пришел из других регионов

Анна СЕМИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На протяжении всего воскресенья, 21 июля, жители столицы Алтайского края отмечали задымление в городе.

Кто-то связывал это с испарением влаги, кто-то заявлял о том, что горит полигон твердых бытовых отходов, кто-то утверждал, что в Алтайском крае горят леса. Однако в региональном главке МЧС данную информацию опровергли.

- Действующих лесных пожаров на территории края на данный момент нет. По данным гидрометеослужбы, дым могло принести ветром с территории соседних регионов, где сложная лесопожарная обстановка. Наблюдается повышенная влажность воздуха. Происходит активное испарение воды после осадков, - сообщают в пресс-службе ведомства.

В настоящее время в Барнауле, а также в ряде районов края отмечается легкое задымление, местами может присутствовать запах гари. При этом предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе не превышена, здоровью граждан ничего не угрожает.

Сложившуюся ситуацию на контроле держат специалисты Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Львята подружились с тигрятами в барнаульском зоопарке
Барнаульский аэропорт не будет строить комнату для курящих
Пенсионер деревянным бруском забил пасынка
Мототуристы провели сборы в Горной Колывани
Легковушка перевернулась на крышу в Барнауле
Ясли-сад на 200 мест строится в Камне-на-Оби
Пена, дождь и звезды: Заринск отметил День города
«Логово черепашек» заметили в центре Барнаула
Две легковушки столкнулись в Рубцовске
В Барнауле пройдут масштабные орловские бега
В ДТП на алтайской трассе погиб ребенок и трое человек пострадали
В Барнауле проходит Кубок губернатора Алтайского края по шахматам
В Барнауле мужчина переоделся на 15 тысяч рублей и ушёл не заплатив
Под Барнаулом продают усадьбу размером с торговый центр
Алтайские экологи выиграли дело против золотодобычи на реке Ануй
В Бийске поймали похитителя сигарет
Барнаульцев обеспокоил ночной туман
Сколько стоит в Барнауле одеть ребенка к школе