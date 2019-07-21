Дым в Барнаул пришел из других регионов

СЕГОДНЯ 17:21 2019-07-21T17:21:24+03:00

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На протяжении всего воскресенья, 21 июля, жители столицы Алтайского края отмечали задымление в городе.

Кто-то связывал это с испарением влаги, кто-то заявлял о том, что горит полигон твердых бытовых отходов, кто-то утверждал, что в Алтайском крае горят леса. Однако в региональном главке МЧС данную информацию опровергли.

- Действующих лесных пожаров на территории края на данный момент нет. По данным гидрометеослужбы, дым могло принести ветром с территории соседних регионов, где сложная лесопожарная обстановка. Наблюдается повышенная влажность воздуха. Происходит активное испарение воды после осадков, - сообщают в пресс-службе ведомства.

В настоящее время в Барнауле, а также в ряде районов края отмечается легкое задымление, местами может присутствовать запах гари. При этом предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе не превышена, здоровью граждан ничего не угрожает.

Сложившуюся ситуацию на контроле держат специалисты Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU