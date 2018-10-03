2018-10-03T15:05:03+03:00
Происшествия

В Барнауле на глазах у прохожих похитили мужчину

Парня запихнули в багажник и увезли в неизвестном направлении
Иван ОЛЕКСЮК
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Михаил Седов. Фото:Юля НестероваМихаил Седов. Фото:Юля Нестерова
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В Барнауле на глазах у прохожих похитили мужчину. Об этом сообщают очевидцы.

- По информации из рассылки в соцсетях, между мужчиной и неизвестными произошел конфликт, - сообщается в сообществе «Барнаул 22».

Все произошло вечером 2 октября в гаражном кооперативе Малахова, 107. По словам очевидцев, парня засунули в багажник его же автомобиля - Subaru Trebeca - и скрылись с места происшествия в неизвестном направлении.

Прохожие сразу вызвали полицию. Она была на месте в течение 15 минут. Позже появилась информации, что машину нашли в поселке Октябрьском в лесополосе без номеров. Местнахождение мужчины по-прежнему неизвестно.

По предварительной информации, пропавшим оказался 38-летний Михаил Седов. После его исчезновения краевой Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

- В настоящее время следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками полиции проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения мужчины и всех обстоятельств его безвестного исчезновения. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в ведомстве.

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