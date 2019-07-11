Суд по громкому делу Михаила Седова: одному из предполагаемых убийц стало плохо

В четверг, 11 июля, в Алтайском краевом суде должно было состояться заседание по громкому делу об убийстве барнаульца Михаила Седова. Однако его задержали из-за плохого самочувствия одного из подсудимых.

Михаилу Поспелов вызвали «скорую» - он плохо себя почувствовал.

- Поступил сигнальный лист на Поспелова. Артериальное давление 140 на 90. Вегетососудистая дистония, ОРВИ, - зачитал судья запись медиков.

В целом диагноз говорит о том, что парень очень сильно переволновался. Оно и понятно – по совокупности статей ему грозит серьезное наказание. Когда заседание все же началось, судья задал Михаилу вопрос о его самочувствии и может ли он принимать участие в процессе?

- Да, могу. Мне укол поставили. Пока что в судебном заседании могу принимать участие, – отметил Поспелов.

Было заметно, что нервишки у парня сдают. Когда гособвинитель зачитывала присяжным заседателям материалы дела, он не находил себе места: постоянно тер руками лицо, краснел, прижимался лбом к решетке. А вот его напарник Евгений Корчагин, напротив, был спокоен, лишь изредка поднимал глаза то на вдову Михаила Седова Викторию Переясловскую, то на его мать, когда та давала показания. Обе не могли сдержать слез, когда доходило до главного вопроса – знают ли они от чего скончался их сын и муж…

По словам женщин, в тот злополучный день, 2 октября 2018 года, Михаил вместе со своей мамой отправился к ней на дачу за овощами, ближе к 21 часу выдвинулся домой. Однако к своей семье он так и не вернулся. Около гаража на него напали двое неизвестных мужчин. Свидетели рассказали, что видели этот момент с противоположной стороны кооператива и поспешили к нему. Вместе с председателем созвонились с другом Седова, вызвали полицию. Дальше уже все известно: начались поиски Михаила и его же автомобиля, на котором увезли мужчину.

Гособвинитель настаивает на том, что Кочергин и Поспелов совершили преступление по предварительному сговору: парни целенаправленно приехали в кооператив на машине Поспелова, при этом прихватив с собой монтажки. Уже на месте они присмотрели автомобиль Седова и решили угнать его и таким образом заработать «легкие деньги». Но в итоге все закончилось трагически. Кстати, не исключено, что тот самый автомобиль они бросили из-за неисправности.

- Как мне рассказали, когда автомобиль нашли, то на нем были внешние повреждения и он не заводился. Я сама за руль нашего Subaru с тех пор не садилась, но водитель, который привез мне автомобиль сказал, что он мог ехать только со скоростью десять километров в час. Но я не автослесарь и не знаю, что с ней произошло, - сказала на допросе Виктория Переясловская.

То самое фото Евгения Кочергина на фоне Алтайского краевого судаФото: из личного архива героя(ев) публикации

На сегодняшнем заседании Михаил Поспелов своей вины не признал. Что касается Евгения Кочергина, то он не определился:

- Я выскажу свою позицию позже, - заявил подсудимый.

В этот момент по щекам девушки Евгения покатилась слеза. Кстати, что примечательно, чуть менее года назад Кочергин выставил на своей странице во «Вконтакте» фотографию с этой же девушкой на фоне здания краевого суда. Теперь же суд может их разлучить.

Следующее заседание по делу назначено на 16 июля.

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