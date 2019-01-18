Прогноз погоды на Крещение-2019 в Алтайском крае

В этом году жителям Алтайского края несказанно повезло – морозов на Крещение не будет! Более того, в некоторых районах температура днем 19 января поднимется до +4 градусов. Такой погоды на Крещение не помнят уже давно!

Крещенское тепло

На Крещенский сочельник в Барнауле ожидается хорошая погода – днем 18 января столбик термометра поднимется до -7...-9. В ночь на Крещение температура в краевой столице опустится до -15...-17 градусов. Ветер южный, а значит теплый, всего 3-8 метров в секунду.

Днем 19 января на улице будет еще более комфортная погода – синоптики обещают всего -4…-6 градуса. Согласитесь, при такой температуре раздеваться и окунаться куда приятнее, чем в -20, как это было в прошлом году. Осадков в эти два дня не ожидается, возможна изморозь.

В предгорных районах Алтайского края – Солтонском, Красногорском, Чарышском и Солонешном - на Крещение и вовсе обещают плюсовую температуру. Не исключено, что окунаться люди будут днем 19 января при +4 градусах.

В последующие дни в регионе сохранится спокойная и теплая погода - ночью температура будет опускаться до -11...-19 градусов, а днем подниматься до -3...-9 градусов. Сибирские холода ожидаются только в последние дни января и в начале февраля.

Кстати

Самая низкая температура на Крещение была в Барнауле в 2010 году – тогда столбик термометра опустился до -42 градусов, а самая теплая – в 1920 году, когда воздух прогрелся до 0,5 градусов.

Приметы на Крещение Господне

– Ясный день - к неурожаю, оттепель – к урожайному году.

– Если в ночь на Крещение было много звезд на небе, то все ждали сухое лето.

– Полный месяц - к большому весеннему разливу.

– Если же в этот день ветер дул с юга, то все ожидали грозовое лето.

– Хлеба будет много, если на открытую воду пойдет туман.

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