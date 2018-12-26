Новогодние праздники 2018-2019 в Барнауле: программа мероприятий, куда сходить

Новогодняя цирковая программа

В Барнаул с новогодней программой приезжает цирк «Династия Карповых». Гости увидят представление с дрессированными животными: гигантскими и карликовыми пуделями, черно-бурыми и рыжими лисами, макакой Мики, питоном альбиносом, декоративным кроликом Колобко. А еще в программе - жонглирование, диаболо, балебанс, волшебник-иллюзионист, китайские тарелочки, эквилибр, хлысты, единственный и непобедимый ЧЕЛОВЕК-СИЛАЧ. Все представление с вами веселый клоун Андрюша. И, конечно же, Дед Мороз со Снегурочкой! Продолжительность 1 час 10 минут.

3 января в 17.00

ДК «Сибэнергомаш», пр. Ленина, 147, тел. 8-913-796-0020

4 января в 17.00

ДК г. Барнаула, ул. А. Петрова, 146а, тел. 8-913-796-0020

Цена билета: 300 - 600 рублей, дети до 4 лет бесплатно (на руках).

Спектакль «Конек-горбунок»

«Конек-горбунок» - постановка по сказке Петра Ершова. Зрителей ждут два небольших действия, наполненных волшебством и приключениями, а между ними - необыкновенный антракт с настоящей живой музыкой и играми от Деда Мороза и Снегурочки!

На сцене: ансамбль русского танца «Огоньки» имени Гарри Полевого. Балетмейстер-постановщик - Надежда Калинина (Санкт-Петербург).

29 декабря в 11.00, 3 - 7января в 11.00 и 14.00

Концертный зал филармонии

Ул. Ползунова, 35, тел. (3852) 50-05-20

Цена билета: 250 рублей

Спетктакль «12 месяцев»

Это спектакль для детей, в основе которого - известная и любимая многими сказка Маршака. Режиссер Максим Астафьев поставил классическую пьесу через призму современности - актуальные мотивы и приметы вызывают интерес у подрастающего поколения сегодня.

- Это очень мудрая история про человеческие желания и капризы, - рассказывает Максим Астафьев. - История, которая заставляет задуматься: где предел наших «хочу»? Как они соотносятся с окружающим нас миром?

Атмосфера волшебства на сцене создается с помощью неожиданных эффектов, красочных, расписанных вручную костюмов.

31 декабря в 10.00

2, 3, 5 января в 11.00, 14.00

4, 7 января в 10.0, 13.00

Театр драмы, ул. Молодежная, 15,

тел. (3852) 36-97-13

Цена билета: 200 - 250 рублей

Доисторические насекомые в янтаре

На этой уникальной выставке вы увидите редкие и удивительно красивые янтарные самородки с включением древних членистоногих, живших на Земле около 500 000 веков назад!

- Насекомые в янтаре - это своеобразная машина времени, позволяющая заглянуть вглубь времен и донесшая до наших дней в неизменном виде представителей мира насекомых доисторической эпохи, - рассказывают в музее.

На выставке представлены разнообразные насекомые, в первозданном виде сохранившиеся до наших дней в натуральном янтаре - сукцините, возраст которого составляет 40 - 50 миллионов лет.

27, 29 декабря, 3 - 6 января

Алтайский краеведческий музей

Ул. Ползунова, 46, тел. (3852) 63-47-58

Цена билета: 150 - 200 рублей

3D-шоу «Алиса в Стране чудес»

В Зазеркалье чудеса становятся реальностью, а реальность похожа на чудо! Благодаря инновационным технологиям и уникальным 3D-очкам зрители погружаются в мир детских фантазий и цветных снов!

Знаменитая сказка Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» перевернула мир литературы. Постановка Продюсерского Центра «Триумф» поражает воображение сочетанием новейших 3D-технологий, великолепной актерской игры, яркой хореографии, блистательного вокала и уникальных костюмов. А виртуальные декорации и высокотехнологичные 3D-очки делают вымышленную Страну чудес реальной и осязаемой!

Это семейный мюзикл, привлекающий детей сказочным сюжетом, а взрослых - тонкими, ироничными пародиями на небожителей музыкального олимпа. Действие происходит в наше время и достаточно сильно отличается от оригинального сюжета, что придает спектаклю особый колорит: в персонажах вы легко узнаете черты типичных представителей современного шоу-бизнеса.

Всего за пару лет уникальный 3D-мюзикл прославился далеко за пределами нашей страны. «Алиса в Стране чудес» успешно гастролирует не только по России, но и по всей Европе!

7 января в 17.00

ДК Барнаула, ул. А. Петрова, 146а,

тел.: (3852) 40-30-95, 40-26-62, 40-31-49

Цена билета: 400 - 1400 рублей

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