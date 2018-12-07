Новогодняя ночь 2018-2019 в Барнауле: как и где лучше провести
Если вы хотите отметить Новый год не дома, то об этом пора позаботиться уже сейчас, иначе все места будут заняты. «Комсомолка» предлагает афишу мероприятий на главную ночь года – 31 декабря.
Дискотека на площади Сахарова
В ночь с 31 декабря на 1 января на главной площади Барнаула пройдет новогодняя вечеринка для тех, кто любит отмечать праздник в большой компании!
- Танцевальную шоу-программу подготовили студенты института культуры. Зажигательное представление пройдет на главной сцене площади Сахарова. Начало - в полночь. Продлится массовая дискотека до 4.00 утра 1-го января, - рассказывает Валерий Паршков, председатель комитета по культуре Барнаула.
Праздник в парк-отеле
Где: парк-отель «Лесные дали»
Адрес: Барнаул, Широкая просека 17, тел. (3852) 57-03-37
Цена: 3900 рублей для взрослых, 2350 рублей для детей.
Парк-отель, находящий в заповедном сосновом бору, в 15 минутах езды от центра Барнаула, предлагает в новогоднюю ночь окунуться в атмосферу праздника и волшебства.
- В программе - праздничный банкет с шоу-программой, настоящие Дед Мороз и Снегурочка, конкурсы, призы, бармен-шоу, - рассказывают в парке-отеле.
Также на территории парке-отеля есть горка и каток. Так что можно будет полностью окунуться в зимние забавы и почувствовать себя ребенком!
Новогодний отрыв в клубе
Где: Клуб-ресторан CocoBongo
Адрес: Барнаул, Павловский тракт 283А, тел. (3852) 604-888
Цена билета: 3500 рублей
Гостей ожидает насыщенная развлекательная программа: живая музыка, подарки, дискотека, шоу-балет, Дед Мороз и Снегурочка. Также здесь подготовили специальное новогоднее меню с огромным выбором блюд.
- Мы будем встречать Новый год весело! Праздничное настроение гарантировано! – говорят организаторы.
«Голубой огонек» в ресторане
Где: Ресторан «Барнаул»
Адрес: Барнаул, пл. Победы, 3, тел. (3852) 201-601
Цена: 2300-4000 рублей
Ресторан «Барнаул» предлагает жителям города провести новогоднюю ночь в лучших традициях фильма «Карнавальная ночь». Развлекать здесь будут по полной – гостей ждет Дед Мороз и Снегурочка, хороводы, тематическая фотозона, конкурсы, подарки, сюрпризы, а также танцы до упаду с группой Владимира Кислова.
С неформатным Дедом Морозом
Где: Парк-отель «Чайка»
Адрес: Барнаул, пос. Борзовая Заимка, Пионерская долина, 4, тел. (3852) 532-500
Цена: 3000 рублей
В парк-отеле гостей будет поздравлять неформатные Дед Мороз и Снегурочка. Как обещают организаторы – «Таких еще не было!». Также в новогоднюю программу войдет танцевальное шоу, хореограф с мастер-классом танца для всех, алкогольное мороженое, дискотека с серебряным шоу, конкурс на лучший образ, фотофигуры, зеркальные артисты для фотосессии и т.д.
В стиле D.I.S.C.O
Где: гриль-бар ШашлыкоFF
Адрес: Барнаул, ул. Пролетарская, 124, ул. Балтийская, 16, ул. А. Петрова, 196а, пр. Ленина, 26.
Цена билета: 2999 рублей
В новогодняя ночь в гриль-баре вас ждут: неожиданные подарки, искрометные шутки от ведущих зажигательная музыка от DJ и много-много позитива!
- Начало программы — 31 декабря в 22.00. Это будет Новый год в стиле D.I.S.C.O., - обещают организаторы.
В немецком стиле
Где: бар «Ганс»
Адрес: Барнаул, ул. Взлётная, 2е, тел. (3852) 53 81 51
Цена: 2700 рублей.
Если вам хочется чего-то необычного, колоритного, то можете отметить Новый год в баре "Ганс", который оформлен в стиле немецкой пивной.
- У нас в программе: большой выбор закусок и горячего, вкусные цены на организацию мероприятия, лучшие артисты города, конкурсы, призы и подарки и, конечно же, настоящий Дед Мороз! – рассказывают в баре.
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