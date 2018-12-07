2018-12-08T16:08:45+03:00
Досуг

Новогодняя ночь 2018-2019 в Барнауле: как и где лучше провести

Подробная афиша мероприятий на новогоднюю ночь 2018-2019 в Барнауле. Мы подскажем вам, как и где лучше встретить Новый год
Ольга ВЕДЕРНИКОВА
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Елка на пл. СахароваЕлка на пл. СахароваФото: Олег УКЛАДОВ
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Если вы хотите отметить Новый год не дома, то об этом пора позаботиться уже сейчас, иначе все места будут заняты. «Комсомолка» предлагает афишу мероприятий на главную ночь года – 31 декабря.

Дискотека на площади Сахарова

В ночь с 31 декабря на 1 января на главной площади Барнаула пройдет новогодняя вечеринка для тех, кто любит отмечать праздник в большой компании!

- Танцевальную шоу-программу подготовили студенты института культуры. Зажигательное представление пройдет на главной сцене площади Сахарова. Начало - в полночь. Продлится массовая дискотека до 4.00 утра 1-го января, - рассказывает Валерий Паршков, председатель комитета по культуре Барнаула.

Праздник в парк-отеле

Где: парк-отель «Лесные дали»

Адрес: Барнаул, Широкая просека 17, тел. (3852) 57-03-37

Цена: 3900 рублей для взрослых, 2350 рублей для детей.

Парк-отель, находящий в заповедном сосновом бору, в 15 минутах езды от центра Барнаула, предлагает в новогоднюю ночь окунуться в атмосферу праздника и волшебства.

- В программе - праздничный банкет с шоу-программой, настоящие Дед Мороз и Снегурочка, конкурсы, призы, бармен-шоу, - рассказывают в парке-отеле.

Также на территории парке-отеля есть горка и каток. Так что можно будет полностью окунуться в зимние забавы и почувствовать себя ребенком!

Новогодний отрыв в клубе

Где: Клуб-ресторан CocoBongo

Адрес: Барнаул, Павловский тракт 283А, тел. (3852) 604-888

Цена билета: 3500 рублей

Гостей ожидает насыщенная развлекательная программа: живая музыка, подарки, дискотека, шоу-балет, Дед Мороз и Снегурочка. Также здесь подготовили специальное новогоднее меню с огромным выбором блюд.

- Мы будем встречать Новый год весело! Праздничное настроение гарантировано! – говорят организаторы.

«Голубой огонек» в ресторане

Где: Ресторан «Барнаул»

Адрес: Барнаул, пл. Победы, 3, тел. (3852) 201-601

Цена: 2300-4000 рублей

Ресторан «Барнаул» предлагает жителям города провести новогоднюю ночь в лучших традициях фильма «Карнавальная ночь». Развлекать здесь будут по полной – гостей ждет Дед Мороз и Снегурочка, хороводы, тематическая фотозона, конкурсы, подарки, сюрпризы, а также танцы до упаду с группой Владимира Кислова.

С неформатным Дедом Морозом

Где: Парк-отель «Чайка»

Адрес: Барнаул, пос. Борзовая Заимка, Пионерская долина, 4, тел. (3852) 532-500

Цена: 3000 рублей

В парк-отеле гостей будет поздравлять неформатные Дед Мороз и Снегурочка. Как обещают организаторы – «Таких еще не было!». Также в новогоднюю программу войдет танцевальное шоу, хореограф с мастер-классом танца для всех, алкогольное мороженое, дискотека с серебряным шоу, конкурс на лучший образ, фотофигуры, зеркальные артисты для фотосессии и т.д.

В стиле D.I.S.C.O

Где: гриль-бар ШашлыкоFF

Адрес: Барнаул, ул. Пролетарская, 124, ул. Балтийская, 16, ул. А. Петрова, 196а, пр. Ленина, 26.

Цена билета: 2999 рублей

В новогодняя ночь в гриль-баре вас ждут: неожиданные подарки, искрометные шутки от ведущих зажигательная музыка от DJ и много-много позитива!

- Начало программы — 31 декабря в 22.00. Это будет Новый год в стиле D.I.S.C.O., - обещают организаторы.

В немецком стиле

Где: бар «Ганс»

Адрес: Барнаул, ул. Взлётная, 2е, тел. (3852) 53 81 51

Цена: 2700 рублей.

Если вам хочется чего-то необычного, колоритного, то можете отметить Новый год в баре "Ганс", который оформлен в стиле немецкой пивной.

- У нас в программе: большой выбор закусок и горячего, вкусные цены на организацию мероприятия, лучшие артисты города, конкурсы, призы и подарки и, конечно же, настоящий Дед Мороз! – рассказывают в баре.

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