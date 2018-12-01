Новогодние елки для детей 2018-2019 в Барнауле: афиша, билеты, расписание

Главные театры Барнаула по традиции перед Новым годом готовят праздничные премьеры. Чем они удивят в этот раз? «Комсомолка» расскажет вам!

Театр Драмы

«Вечерок на хуторе близ...» (16+)

Для юных зрителей театр Драмы имени Василия Шукшина в этом году подготовил театрализованное представление по намёкам произведения Николая Гоголя «Вечерок на хуторе близ...» (16+). В нем идет повествование о любви кузнеца Вакулы и красавицы Оксаны.

Чем же удивят зрителей? Авторы постановки представят свое видение: немного песен, щепотка танцев. Зажигательными мотивами герои попробуют изгнать нечистую силу. Удастся? Конечно же! Это же праздник!

По окончании спектакля в фойе театра продолжатся народные гуляния с Дедом Морозом и Снегурочкой, праздничным застольем, которое можно заказать заранее.

Когда: с 27 по 30 декабря.

Время: 18.30.

Билеты: от 300 до 500 рублей.

«Двенадцать месяцев»

Режиссер Максим Астафьев в конце декабря представит сказку для самых маленьких зрителей – «Двенадцать месяцев». Школьникам расскажут, как зовут этих героев и когда с каждым из них можно встретиться. Возможно, кто-то расстроится, когда узнает, что эти месяцы никогда не встречаются. Но в этом нет ничего страшного.

Правда, есть легенда, что на свете жила девочка, которая видела все 12 месяцев вместе! Как же так произошло? Об этом вы узнаете из спектакля.

Когда: 31 декабря, 2-7 января

Время: уточняйте в кассе

Билет: от 200 рублей.

Музыкальный театр

«Аладдин» (0+)

А слышали ли вы легенду об Аладдине? В один распрекрасный день в руках этого юноши оказалась волшебная лампа. Когда он потер ее, то оказалось, в ней живет настоящий Джинн! Он сотни лет сидел в заточении, но теперь он на свободе! С этого момента начинаются приключения главного героя.

От своего нового приятеля Аладдин узнает, что раньше Джинн был звездочетом и служил славному султану Сулейману.

- Ему удалось подчинить себе великую силу – силу огня, но об открытии звездочета узнал вероломный визирь Хашим. С помощью черной магии он захватил власть над огнем, сверг с трона султана и заточил звездочета в лампу, - говорят в театре.

Что же делать? Надо спасать Джинна! А чтобы это получилось, герои отправляются в прошлое.

Когда: с 16 декабря по 8 января.

Время: 10.00, 13.00, 16.00 (время на конкретный день уточняйте в кассе)

Билеты: от 250 до 300 рублей.

«Новый год с бородой» (12+)

Главная героиня новогоднего представления Нюра мечтательница. Она думает о чем-то необычном, волшебном, праздничном. А те, кто искренне во что-то верит, всегда это получаются. Вот и она встречает САМОГО Деда Мороза! При этом он готов исполнить любое ее желание. Но не все так гладко.

Откуда ни возьмись, появляется Черт. Когда-то давно он украл с неба месяц, а теперь он хочет утащить посох и бороду Деда Мороза.

Когда: с 22 по 30 декабря.

Время: 18.30.

Билеты: от 400 до 800 рублей.

Молодежный театр Алтая

«Удивительное путешествие кролика Эдварда» (6+)

В один прекрасный день бабушка Пелегрина подарила своей внучке Абилин игрушечного кролика по имени Эдвард Тюлейн. Он был изготовлен из тончайшего фарфора, но при этом к нему прилагался целый гардероб шелковых костюмчиков и даже золотые часы на цепочке. Девочка души не чаяла в своем кролике: каждый день переодевала его, заводила его часики. Ну а кролик… Кролик никого, кроме себя, не любил.

Когда Абилин вместе с родителями отправилась в морское путешествие, она нечаянно уронила кролика за борт и он утонул. Со дна его достал старый рыбак. С этого момента начинается путешествие Эдварда.

Когда: с 22 декабря.

Время: 10.30, 13.00, 15.30.

Билеты: от 200 до 300 рублей.

Театр кукол «Сказка»

«Морозко»

Театр кукол «Сказка» в преддверии новогодних праздников готовит к премьере сказку «Морозко». Любимая несколькими поколениями история о доброй падчерице и ее сестре не оставит зрителей равнодушными.

Перед началом представления гостей театра ждет интермедия у елки с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими персонажами.

Когда: с 22 декабря по 8 января.

Время: 11.00, 13.00, 15.00.

Билеты: от 250 до 300 рублей.

«Снеговик-почтовик»

Еще одну зимняя премьера для самых маленьких гостей «Сказки». «Театр на подушках» готовит постановку «Снеговик-почтовик». Отличие этого формата от того, что происходит на основной сцене – интерактив со зрителями.

Режиссер постановки Ольга Гущина из Новосибирска. Местной публике она известна по работе над такими спектаклями как «Бука», «Денискины рассказы», «Новогоднее путешествие Емели».

Когда: с 22 декабря

Время: 10.00, 12.00.

Билеты: 250 рублей.