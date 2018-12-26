В барнаульском музее «Мир времени» расскажут об истории елочной игрушки
Сегодня мы с удовольствием наряжаем елку, но так было не всегда. Были времена, когда украшение елки запрещалось, да и сами игрушки претерпели огромные изменения за последние 150 лет.
В новогодние каникулы у гостей музея будет возможность во время увлекательной экскурсии по странам и временам узнать не только об удивительных и необычных предметах из прошлого, но и познакомиться с историей развития новогодних игрушек. Причем многие из них можно будет «обнаружить» и сфотографировать здесь же на новогодней елочке в музее.
Кроме того, каждый посетитель сможет сделать на память значок с новогодней или любой другой понравившейся тематикой. Такой приятный сувенир останется на память как талисман наступившего года.
Во время январских праздников «Мир времени» откроет свои двери уже с 3 января.