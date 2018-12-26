2018-12-26T08:00:16+03:00
Досуг

В барнаульском музее «Мир времени» расскажут об истории елочной игрушки

САПОЖКОВА Александра
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В барнаульском музее «Мир времени» расскажут об истории елочной игрушкиВ барнаульском музее «Мир времени» расскажут об истории елочной игрушкиФото: предоставлено музеем
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Сегодня мы с удовольствием наряжаем елку, но так было не всегда. Были времена, когда украшение елки запрещалось, да и сами игрушки претерпели огромные изменения за последние 150 лет.

В новогодние каникулы у гостей музея будет возможность во время увлекательной экскурсии по странам и временам узнать не только об удивительных и необычных предметах из прошлого, но и познакомиться с историей развития новогодних игрушек. Причем многие из них можно будет «обнаружить» и сфотографировать здесь же на новогодней елочке в музее.

Кроме того, каждый посетитель сможет сделать на память значок с новогодней или любой другой понравившейся тематикой. Такой приятный сувенир останется на память как талисман наступившего года.

Во время январских праздников «Мир времени» откроет свои двери уже с 3 января.

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