Новый год 2018-2019 в Барнауле: программа мероприятий, где встретить и куда сходить

В Барнауле полным ходом идет подготовка к самому любимому празднику всех времен и народов – Новому году.

Представления

Праздничные концерты и спектакли в этом году пройдут на пяти разных площадках. Среди них театр драмы, музыкальный театр, Дворец культуры города Барнаула, ДК «Южный» и ДК «Моторостроителей». Представления для школьников с первого по четвертый класс ориентировочно начнутся с 24 декабря.

Так, к примеру, в театре драмы имени Василия Шукшина в этом году для детей подготовили пьесу «12 месяцев». Премьерный показ состоится 31 декабря. Гостей там ждут в 10 утра. А вот после Нового года его можно будет посмотреть со 2 по 7 января.

Не обойдут без внимания и взрослых гостей. Театр представит на суд зрителей постановку «Вечерок на хуторе близ…» в жанре «новогодние гуляния». Спектакль в афише с 27 декабря.

Помимо этого всевозможные представления пройдут и на других площадка. В частности в ДК Барнаула 27 декабря на праздник приглашают детей с ограниченными возможностями здоровья.

Снежные городки

Районные елки в этом году откроются в Барнауле 22 декабря. Что касается главной площадки, то она расположится на площади Сахарова. Уже в ближайшие дни, 1 декабря, дорожники перекроют участок Социалистического проспекта от улицы Мерзликина до Молодежной и приступят к строительству. Торжественное открытие городской елки и праздник состоится 29 декабря. По информации мэрии, движение транспорта откроют только 17 января. Так что жители и гости краевой столицы смогут вдоволь насладиться прогулками по центру города.

Кстати, еще одна праздничная площадка разместится на улице Мало-Тобольской.

В общей сложности на строительство снежных городков планируют заготовить 800 кубометров льда. Это как для главной площадки, так и для районных.

А вот для любителей активного времяпрепровождения в Барнауле организуют работу катков. Официальных в этом году будет 17. Также в обозримом будущем зальют 30 хоккейных коробок и откроют 21 лыжную базу.

В целом за время новогодних каникул в Барнауле пройдет более 20 спортивных мероприятий.