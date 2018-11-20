Мать мальчика, которому одноклассники сломали ногу: Учителя удалили видео драки с телефона хулиганов

История барнаульского лицея №101, ученики которого издевались над восьмиклассником, получила продолжение. Напомним, несколько хулиганов в одной из лучших школ города 2,5 месяца травили восьмиклассника. Мама пострадавшего школьника уверена, что учителя знали о происходящем, но предпочитали закрывать на это глаза. После огласки ЧП стали известны другие случаи издевательства над детьми.

Учителя удалили записи драки с телефонов

Этот случай произошел около четырех лет назад. По словам мамы пострадавшего ребенка, одноклассники сломали ему ногу.

- Мы перевелись в лицей еще в начальных классах. Первым звоночком были слова директора, который глядя на документы моего сына, сказал: «Да он у вас почти отличник, но здесь так учиться не будет. Ему еще нужно будет отвоевать место под солнцем». Мы тогда списали это на военное прошлое директора, - вспоминает Наталья.

Вскоре Саша (имя изменено – прим.авт.), который к тому времени учился уже в четвертом классе, начал часто возвращаться из школы в плохом настроении, у него пропадали карандаши и ручки. Родителям он нехотя признался, что их специально ломают одноклассники.

Как-то Наталье позвонил медик, сказал, что нужно забрать Сашу из школы, так как он подвернул ногу.

- Я тут же перезваниваю сыну, он мне говорит, мам, меня побили, ногу сломали, - рассказала мама пострадавшего мальчика. – Оказалось, мальчики снова начали обзываться, скинули с парты его учебники. Саша поступил также с учебниками зачинщика. После этого они на него кинулись, повалили, начали пинать. Один из детей снимал все происходящее на телефон. Драку прекратила учительница. Но вместо того, чтобы оказать помощь моему сыну, она через него перешагнула со словами «Что ты орешь? Садись за парту».

Директор школы Василий Михальчук.Фото: Олег УКЛАДОВ

После этого случая мать ребенка вызвали на социальную комиссию. По словам Натальи, вместо помощи педагоги пытались ее убедить, что ее сын не так воспитывается, хотя парень был почти отличник. Женщина даже обращалась в прокуратуру, но это не принесло никаких результатов.

- Мне потом одна из мам рассказывала, что ей стало известно, как учителя собственноручно удалили запись драки с телефона хулиганов и диктовали им, что писать в объяснительных, - рассказала женщина.

В итоге родители забрали мальчика в другую школу. Кстати, один из нападавших на Александра позже стал участником еще одного инцидента, в результате которого у девочки оказался сломан позвоночник. Тот случай также спустили на тормозах.

Вымогали деньги

Другой случай – в прошлом году издевательствам подвергся пятиклассник. Подростки, объединившись в группу по нескольку человек, пихали его и толкали. Все происходящее снималось на камеру.

- Мы обращались к завучу, которая даже не всех родителей нападавших детей вызвала в школу, она посоветовала написать заявление директору, но ничего не поменялось. Вскоре новый случай не заставил себя ждать. На перемене трое мальчиков поймали сына в коридоре, схватили за руки, а потом резко отпустили. Он упал лицом вниз на бетонный пол и сильно ударился головой. В результате падения на лбу образовалась гематома диаметром четыре сантиметра, - рассказала Татьяна.

По словам женщины, директор, когда получил заявление с просьбой разобраться с происходящим, просто наорал на нее. Родители решили, что для их сына безопаснее будет учиться в другой школе.

«Моя жизнь превратилась в ад»

А вот история бывшей ученицы злополучного лицея, которая рассказала свою историю матери мальчика, чья история получила широкую огласку. Инна, кстати, училась у того же классного руководителя, что и пострадавший парень:

- Я была на тот момент единственной в классе отличницей. И, как следствие, нашлись те, кого я раздражала. Началась травля. Я не буду описывать все подробности, остановлюсь на одном инциденте. Однажды был школьный вечер, где проводились состязания в знании истории. Я в нем участвовала. Этот день совпал с днем рождения одноклассника, куда отправилась «бухать» вся компания моих «доброжелателей». И, крепко выпив, они позабыли, что меня нет дома. Начали звонить, трубку брали мои родители, они выкрикивали маты и оскорбления в мой и их адрес. Отец уже итак не мог видеть мои регулярные истерики, но я просила не вмешиваться. Родители поехали на это торжество, предварительно обзвонив родителей участников. Так как родителей именинника дома не было, то они попросили нашего классного руководителя приехать и быть их представителем. То есть, понятно уже, чью сторону занял педагог в этом конфликте.

На следующий день классрук подошла ко мне поговорить, попросила объяснить, почему такие хорошие дети (тоже из благополучных семей) так плохо ко мне настроены, может причина во мне? Я, не чувствуя подвоха, начала говорить фразу: потому, что я лучше их... Мне не дали договорить слово «учусь». Она начала орать, что я высокомерная, что слишком задираю нос. Одним словом, облила помоями. Но хуже всего то, что свою версию этого разговора она передала моим мучителям. Думаю, понятно, что травля усилилась и моя жизнь превратилась в ад.

Звонок в лицей

В лицее отказались давать какие-либо комментарии, а директора не оказалось на месте - его срочно вызвали в комитет по образованию. В пресс-службе городской администрации отметили, что сейчас в школе работает комиссия, которая даст в целом оценку работы педагогов. На этой неделе в лицее проведут прием родителей, которые смогут рассказать о проблемах, с которыми им пришлось столкнуться.

Учителей и директора проверят на халатность

После резонансного случая краевой Следственный комитет начал проверку. Помимо последнего громкого случая следователи изучают обстоятельства других происшествий. Действия учителей и директора проверят на халатность. По результатам примут процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

Читайте также:

Банда малолетних школьников измывается над сверстниками в Барнауле

Эту историю поведала мама одного из восьмиклассников в соцсети. Женщина рассказала, что 12 ноября ее 14-летний сын вернулся с занятий с подбитым глазом и рваной раной нижнего века. На вопрос о том, что произошло, он сухо ответил, что мальчишки кинули в него кусок льда (подробнее)

Детский омбудсмен о ситуации с травлей школьника в Барнауле: Мама с ребенком один на один с системой не останутся

Уполномоченный при губернаторе Алтайского края по правам ребенка Ольга Казанцева в пятницу, 16 ноября, заявила о том, что взяла под личный контроль ситуацию с травлей восьмиклассника в барнаульском лицее (подробнее)

Директор скандального лицея, где ученики устроили травлю подростка: «В таких случаях родители должны идти в полицию»

Василий Михальчук, директор барнаульского лицея № 101, прогремевший на всю страну скандалом с травлей школьника, высказал свое мнение по поводу случившегося корреспонденту «Комсомолки» (подробнее)

Буллинг в школе

Способы распознать, что вашего сына или дочь задирают другие дети, и методы противодействия буллингу в школе (подробнее)