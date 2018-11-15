Банда малолетних школьников измывается над сверстниками в Барнауле

В одном из барнаульских лицеев собралась банда школьников, которая находит себе из числа сверстников жертв и измывается над ними.

Эту историю поведала мама одного из восьмиклассников в соцсети. Женщина рассказала, что 12 ноября ее 14-летний сын вернулся с занятий с подбитым глазом и рваной раной нижнего века. На вопрос о том, что произошло, он сухо ответил, что мальчишки кинули в него кусок льда.

- Травля началась с самого начала учебного года. В сентябре он вернулся домой с занятий в свежекупленной куртке весь, как орденами, «увешанный» омерзительными мужицкими харчками и с отпечатком грязного ботинка на спине. На мой вопрос: «Что случилось?!», последовал ответ: «Да это малолетки дурью маются, сам разберусь, мам», - рассказывает жительница Барнаула.

Тогда женщина еще не думала, что ее далеко не маленький и не хрупкий сын самостоятельно не сможет справиться с мальчишками. Наоборот, травля только усиливалась с каждым днем. В итоге, в минувший вторник, 13 ноября, она все же решила пойти к директору и разобраться с хулиганами, но за день до этого сын пришел побитый.

Мама школьника выяснила, что к побоям причастны двое семиклассников и несколько шестиклассников. Все они учатся в первую смену, а по вечерам за забором лицея поджидают своих жертв. Причем, по ее словам, о ситуации с издевательствами, в том числе знали и педагоги, но ничего не предпринимали. Когда же ей все же удалось встретиться с директором и учителями, они даже не поинтересовались состоянием здоровья мальчика, наоборот, стали нападать на женщину, обвиняя ее в том, что она не занимается его воспитанием.

- Ваш сын стал жертвой потому, что он сам виноват. Он слишком остро реагирует на безобидные тычки и пинки. Ему нужно быть более сдержанным, - сказали обеспокоенной матери в школе.

По словам женщины, сейчас ее сын находится на грани нервного срыва и поэтому она не намерена спускать на тормозах инцидент. В тот же день они сняли побои в травмпункте, а уже оттуда информация о побоях автоматически была отправлена в полицию.

- Ими были просмотрены видеозаписи, которые зафиксировали весь инцидент от начала до конца. Видно, как толпа подростков забрасывает его кусками льда, как он получил травму и как с окровавленным лицом возвращается в школу. На вопрос классного руководителя: «Что это?!», ответ: «Лапша, я просто поскользнулся», - рассказывает мама школьника.

Предполагаемых виновников и их родителей также вызывали в лицей на беседу, но они, по словам пострадавшей стороны, оказались «прекрасными и замечательными людьми», а дети «просто играли в снежки».

Между тем, данным инцидентом уже заинтересовались в следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю.

«Комсомолка» будет следить за развитием ситуации.

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