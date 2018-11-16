Директор скандального лицея, где ученики устроили травлю подростка: «В таких случаях родители должны идти в полицию»

Василий Михальчук, директор барнаульского лицея № 101, прогремевший на всю страну скандалом с травлей школьника, высказал свое мнение по поводу случившегося корреспонденту «Комсомолки».

Напомним, конфликт произошел между учеником 8 класса и группой подростков из 6 и 7 классов этого лицея. Ситуация получила широкую огласку после того, как мама избитого подростка выставила на своей странице в соцсети пост о травле и публичном унижении своего сына. По ее словам, педагогический состав никак не реагировал на оскорбления ребенка. И даже, когда он был травмирован куском льда, педагоги, якобы, пустили все на самотек.

Нужно сообщать о проблеме сразу

У Василия Михальчука на этот счет иное мнение.

- Личного общения у нас не получилось, она нашла зацепочку и написала пост, что мы ее тут гнобили, - сказал он.

По словам директора, за все время учебы (с декабря 2015 года), а также всего течения конфликта (предположительно, он продолжался с конца сентября этого года), мама и бабушка мальчика ни разу не обратились в школу. О проблеме Василий Петрович узнал, когда получил от мамы письмо, в теме которого было написано: «Школьная травля. Лично директору».

При этом директор школы утверждает, что ничего о травле не слышал, а все произошедшее – далеко от его компетенции.

За всеми не уследишь

- В школе учится 1868 учеников. Это не просто много детей, это тьма. Как я могу все про всех знать? Тем более, что на территории школы ничего не происходило, - сказал он.

По словам Василия Михальчука, мама сама написала в том письме, что ее ребенка травили по дороге домой, возле дома, в магазине. Но никак не на территории школы.

Дальше директор школы пригласил маму и классного руководителя ученика на беседу, на которой мама вела себя крайне эмоционально. Особенно возмутило ее то, что классный руководитель пообещала написать в характеристике в полицию о ее редких визитах в учебное заведение: за три года это было второе явление мамы.

- Она пришла защищать своего ребенка, вся на нервах, она права… Она думала, что ребенок сам решит эту проблему, но ребенок несовершеннолетний, он не умеет сам решать проблемы, его надо учить. Родителям, как только узнали о конфликте детей, надо сразу идти в школу или сразу же писать заявление в полицию, - сказал директор школы.

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