Детский омбудсмен о ситуации с травлей школьника в Барнауле: Мама с ребенком один на один с системой не останутся

Уполномоченный при губернаторе Алтайского края по правам ребенка Ольга Казанцева в пятницу, 16 ноября, заявила о том, что взяла под личный контроль ситуацию с травлей восьмиклассника в барнаульском лицее.

Напомним, накануне в Фейсбуке появился пост жительницы Барнаула, которая рассказала, что в минувший понедельник ее 14-летний сын вернулся с занятий с подбитым глазом и рваной раной века. По словам подростка, младшие ребята кинули в него кусок льда. На деле же выяснилось, что травля восьмиклассника началась еще в начале учебного года.

Накануне мама пострадавшего мальчика обратилась за помощью к детскому омбудсмену Алтайского края Ольге Казанцевой.

- В настоящее время мной уже инициирована проверка со стороны учредителя лицея №101. Им является комитет по образованию города Барнаула. Он будет проводить проверку соблюдения 34-й статьи Федерального закона об образовании – «Об обеспечении психологической и физической безопасности детей в образовательных организациях», - говорит Казанцева. - Кроме этого в состав комиссии для обеспечения объективности изучения всех фактов я сама обязательно войду. Также мною инициировано письмо в прокуратуру Алтайского края для проведения независимой дополнительной проверки обстоятельств. Информационное письмо с просьбой обеспечить защиту прав направлено в МВД России по Алтайскому краю. Проводим изучение возможности участия следственного управления СК РФ. Повторюсь, для исключения случаев необъективного рассмотрения я лично буду участвовать во всех мероприятиях, которые происходят с участием законного представителя ребенка и его самого. Мама с ребенком один на один с системой не останутся.

По ее словам, на сегодняшний день маме с ребенком уже оказана поддержка. Мальчик получает квалифицированную медицинскую и психологическую помощь. Если же говорить в целом о подобных случаях, то по мнению Ольги Казанцевой, администрациям школ стоит пересмотреть свои взгляды на ситуацию.

- На мой взгляд, администрациям образовательных учреждений следует учиться видеть случаи травли детей и признавать эти случаи, потому что без системных мер один психолог или социальный педагог ситуацию переломить не сможет. Более того, отношение администрации типа «всякое бывает», «всегда так было», «подумаешь, пнули», «детские шалости» - на мой взгляд, являются просто недопустимым, - говорит детский омбудсмен.

Также она отмечает, что зачастую в подобных ситуациях администрация школ изначально относится к родителям с презумпцией виновности. Они видят ее в неисполнении взрослыми своих обязанностей по воспитанию детей. Как следствие, не получается сотрудничества родителей и школы.

- Хотелось бы обратиться к родителям, чьи дети подвергаются психологическому или физическому унижению обращаться ко мне за защитой прав и законных интересов детей, - сказала она.

В рамках проверки данного инцидента будет оценена работа педагогического состава и руководства лицея. Если окажется, что есть недоработка и травля ребенка действительно имела место быть, то все они могут быть привлечены к административной ответственности.

Кстати, по словам Ольги Казанцевой, за 2018 год к ней поступило восемь подобных обращений. Однако она уверена, что таких случаев травли и насилия в школах гораздо больше.

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