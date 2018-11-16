Мать подвергшегося травле школьника: Каждый день моего сына плевками и пинками гнали от школы до дома

«Он забитый пацан, но решил дать толпе отпор – вот и получил!» - рассказывают товарищи 14-летнего Ивана Степанова (имя изменено – прим.авт.), на которого ополчились сверстники. Почти 2,5 месяца несколько шестиклассников и семиклассников издевались над школьником, подкарауливая его во дворе или фойе школы. Это была своеобразная игра «напади на старшего», которая переросла в стадную травлю.

Иван учится в 8 классе барнаульского лицея. Живет подросток с бабушкой и дедушкой, папы у него нет. Мама мальчика работает в Москве в издательском бизнесе, но регулярно приезжает в Барнаул к семье.

По словам учителей, Ваня - парнишка умный, хорошо учится, но довольно замкнутый. Друзей у подростка почти нет. А потому помочь в схватке с толпой ему было некому. Пришлось самому отстаивать свою честь насколько это возможно. Даже маму не хотел впутывать.

- Они встречали моего сына по шесть-семь человек и гнали до самого подъезда с плевками, пинками, жуткими оскорблениями. Никогда они не подходили к нему один на один – окружат толпой, пнут и разбегутся. Если много человек, могли и завалить, - рассказала мама пострадавшего восьмиклассника Юлия.

Как-то раз Ваня вернулся домой оплеванный, вся куртка – в огромных, как ордена, харчках, потом – со следом ноги на спине.

- Спрашиваю, что это? Говорит: малолетки забавлялись, все в порядке, я разберусь сам, мам, - вспоминает Юлия.

Ваня запретил маме идти жаловаться в школу с разборками, пытался сам разрулить ситуацию, но все попытки выяснить у хулиганов, за что вообще они на него ополчились, еще больше раззадоривали шпану. Последней каплей стал случай, когда Ваня вернулся домой с рваной раной нижнего века – кто-то из мальчишек кинул в него кусок льда у входа в школу.

Что говорят школьники

- Мальчишки начали кидаться в него снегом. Он отмахивался, пытался дать сдачи, а одного мальчика, который его постоянно дразнил и толкал, повалил и стал бить. Я говорил пацанам, чтобы они перестали, но они не слушали, - рассказывает один из свидетелей той сцены.

- Сейчас у него есть пара друзей в классе, он замкнутый. Когда я иду домой, очень часто вижу, как он в окружении учеников шестого и седьмого класса. Его действительно били, а их в пять раз больше, и он ничего сделать не может. Иногда их разнимали учителя, иногда другие ученики, - рассказал один из школьнкиов.

- Обзывают его по-разному, пинают, плюются. Я видел, как один раз они дрались около школы, хотя ведь Ваня даже мухи не обидит. Не знаю, зачем они это делают, наверное, так забавляются. Некоторым людям приятно делать больно другим, - рассказал другой ученик школы.

Педагоги сидели сложа руки?

Мама школьника выяснила, что к побоям причастны двое семиклассников и несколько шестиклассников. По ее словам, о ситуации с издевательствами, в том числе, знали и педагоги, но ничего не предприняли.

- В тот же день я позвонила классному руководителю, она мне даже назвала фамилию мальчика, который швырнул в Ивана льдом. Я думала, после этого будут предприняты меры, но в школе предпочли сделать вид, что ничего не было. Хотя одноклассники видели, что Ваню постоянно задирают и нападают в том числе и в коридорах школы, - рассказала Юлия.

Когда же ей все же удалось встретиться с директором и учителями, они даже не поинтересовались состоянием здоровья мальчика, наоборот, стали нападать на женщину, обвиняя ее в том, что она не занимается его воспитанием.

- Ваш сын стал жертвой потому, что он сам виноват. Он слишком остро реагирует на безобидные тычки и пинки. Ему нужно быть более сдержанным, - сказали обеспокоенной матери в школе.

Директор школы: в таких случаях надо идти в полицию

После этого женщина написала заявление в полицию и рассказала о случившемся в социальных сетях. Случай прогремел на всю страну. Кстати, когда журналисты приехали с камерами в школу буквально через минуту во дворе появился директор и с криками потребовал покинуть территорию – к тому моменту дело получило широкую огласку, а в школе полным ходом шла проверка. Но позже, одумавшись, все-таки прокомментировал ситуацию.

- В школе учится 1868 учеников. Это не просто много детей, это тьма. Как я могу все про всех знать? Тем более что на территории школы ничего не происходило, - сказал Василий Мизальчук, директор лицея №101. - У нас есть запись с камеры, на которой видно, как дети играют в снежки. После этого мальчик зашел в школу. Его встретил медик. На вопрос, что случилось, он ответил - «ничего страшного» и отказался от помощи. Там царапина под глазом. Мать пришла защищать своего ребенка, вся на нервах, она права… Она думала, что ребенок сам решит эту проблему, но ребенок несовершеннолетний, он не умеет сам решать проблемы, его надо учить. Родителям, как только узнали о конфликте детей, надо сразу идти в школу или сразу же писать заявление в полицию.

После инцидента всех родителей, чьи дети участвовали в конфликтке, вызвали в школу. Но почему-то на встречу не пригласили маму пострадавшего мальчика. Женщина считает, что педагоги пытаются замять дело и выставить ситуацию так, будто она сама во всем виновата.

После всей этой травли Ване потребовалась помощь специалистов. Со слов матери, у него выявлена депрессия медицинского характера. Он получает помощь в краевом кризисном центре для мужчин.

А в это время

Началась череда проверок

В настоящее время следователи проводят проверку в лицее, в ходе которой дадут правовую оценку действиям сотрудников образовательного учреждения. По результатам будет принято процессуальное решение. Кроме того, в школе началась межведоствественная проверка, в которую вошли представители Министерства образования, психологи, сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае и т.д.

- Любая образовательная организация должна обеспечить безопасность жизни и здоровья ребенка. Проверка проходит, исходя из этой позиции. Ее результаты будут доведены до общественности, - заявил Максим Костенко, министр образования и науки Алтайского края.

Он отметил, что родителям нужно внимательно относиться к своим детям и при первых же намеках на травлю обращаться к классному руководителю. Если это обращение не даст должного результата, пожаловаться в комитет по образованию, дальше – в министерство по образованию. Но, в любом случае, не стоит надеяться на то, что ребенок справится с проблемой самостоятельно.

Комментарий специалиста

Ольга Казанцева, уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае:

- На мой взгляд, администрациям образовательных учреждений следует учиться видеть случаи травли детей и признавать эти случаи, потому что без системных мер один психолог или социальный педагог ситуацию переломить не сможет. Более того, отношение администрации типа «всякое бывает», «всегда так было», «подумаешь, пнули», «детские шалости» - на мой взгляд, являются просто недопустимым.

Читайте также:

Банда малолетних школьников измывается над сверстниками в Барнауле

Эту историю поведала мама одного из восьмиклассников в соцсети. Женщина рассказала, что 12 ноября ее 14-летний сын вернулся с занятий с подбитым глазом и рваной раной нижнего века. На вопрос о том, что произошло, он сухо ответил, что мальчишки кинули в него кусок льда (подробнее)

Детский омбудсмен о ситуации с травлей школьника в Барнауле: Мама с ребенком один на один с системой не останутся

Уполномоченный при губернаторе Алтайского края по правам ребенка Ольга Казанцева в пятницу, 16 ноября, заявила о том, что взяла под личный контроль ситуацию с травлей восьмиклассника в барнаульском лицее (подробнее)

Директор скандального лицея, где ученики устроили травлю подростка: «В таких случаях родители должны идти в полицию»

Василий Михальчук, директор барнаульского лицея № 101, прогремевший на всю страну скандалом с травлей школьника, высказал свое мнение по поводу случившегося корреспонденту «Комсомолки» (подробнее)

Буллинг в школе

Способы распознать, что вашего сына или дочь задирают другие дети, и методы противодействия буллингу в школе (подробнее)