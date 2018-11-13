Евгения Нагорнева, пострадавшего в аварии с BMW X6, выписали из больницы

Евгения Нагорнева – пассажира «Рено», пострадавшего в резонансной аварии с BMW X6, сегодня, 13 ноября, выписали из больницы. На стационарном лечении мужчина находился почти месяц.

- Пациент 1974 года рождения переведен домой на амбулаторное лечение, - сообщили «Комсомолке» в Минздраве Алтайского края.

Родственник Евгения Алексей Перфильев рассказал, что пока не в курсе этого.

- Я сегодня еще не созванивался с главным врачом, поэтому не знаю, - сказал Алексей.

Что касается водителя – Сергея Федько, то он все еще находится в реанимации.

- Пациент 1975 года рождения уже не в коме, у него появились элементы сознания. Он начал выполнять команды врачей: открыть глаза и так далее. Мужчина все еще подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Отметим, что Евгений Нагорнев также находился в реанимации горбольницы №1 и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Напомним, мужчины попали в больницу в тяжелом состоянии после аварии, которая произошла 15 октября на пересечении проспекта Ленина и улицы Анатолия. Виновником был Александр Руденко на BMW X6, который пролетел на красный свет.

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