Никакого домашнего ареста: Водитель BMW, из-за которого погибли женщина и девочки, останется за решеткой

17 Окт. 10:19 2018-10-17T16:14:01+03:00

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Имя лихача на BMW, который стал участником смертельного ДТП, до сих пор официально не названо, а любая информация по делу всячески «закрывается». Возможно, мужчина пытается замять дело, использую свои связи и деньги. К слову сказать, он живет в элитном комплексе на Змеиногорском тракте - так называемой барнаульской «Рублевке». Как сообщают анонимные источники, он является генеральным директором и соучредителем «Алтайской энергетической компании».

Кстати, обычно дела, где есть пострадавшие дети, рассматривает Следственный комитет, но почему-то именно в этом случае дело осталось в полиции.

Кадр из оперативной съемки.Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Сегодня суд Октябрьского района избрал меру пресечения для участника ДТП. Кстати, даже эту информацию удалось узнать по неофициальным каналам от источников в правоохранительных органах.

В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю рассказали лишь, что они сегодня направили ходатайство об избрании меры пресечения – когда и где вынесут решение, не уточняется.

Сначала речь шла о том, что заседание пройдет в суде Центрального района, и только за несколько минут до начала заседания сообщили, что рассматривать его будет Октябрьский суд. Рассмотрение дела прошло в закрытом режиме, журналистов пустили только на объявление решения. Адвокат лихача настаивал на домашнем аресте, но суд оставил его под стражей на два месяца.

Кадр оперативной съемкиФото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Напомним, 15 октября в Барнауле на пересечении проспекта Ленина и улицы Анатолия столкнулись две иномарки. Пьяный лихач на BMW пролетел на красный свет и протаранил легковушку, в которой находилось трое взрослых и двое маленьких детей. 33-летняя Юлия Нагорнева и ее 3-летняя дочка погибли по дороге в больницу. 5-летняя дочка водителя Сергея Федько скончалась на месте. Сергей и муж погибшей женщины Евгений находятся сейчас в больнице.

По словам очевидцев, почти сразу после аварии с BMW скрутили номера, возможно, чтобы избежать огласки. Но в сети попали сводки происшествий правоохранителей, где указано имя виновника ДТП. Им оказался 33-летний Александр Руденко. К вечеру следующего дня в краевое управление МВД предоставило кадры оперативной съемки.

Оперативная съемка с места аварии.Видео: ГУ МВД по Алтайскому краю

Кстати, после аварии, которая вызвала общественный резонанс, кое-что полицейские о нем все-таки сообщили: за период 2017-2018 годы участник аварии 10 раз привлекался к административной ответственности, из них восемь раз - в текущем году за превышение скорости.

В реанимации

Сейчас оба выживших мужчины находятся в реанимации. По словам друзей, Евгений Нагорнев пока не знает, что его семья погибла. Врачи запрещают его волновать.

Как сообщили в краевом Минздраве, состояние мужчин остается без изменений – нет тенденций ни в лучшую, ни в худшую сторону. Насколько их состояние тяжелое, в ведомстве не сообщили.

- Они находятся в отделении анестезиологии-реаниматологии на аппарате искусственной вентиляции легких, - сообщили в пресс-службе.

Прощание с погибшими

На пересечении улицы Анатолия и проспекта Ленина, где произошла авария появился стихийный мемориал – жители несут туда цветы, свечи, детские игрушки. Трагедия никого не оставила равнодушным.

К месту аварии люди несут цветы и игрушки.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Юлю Нагорневу в городе многие знали. Десять лет назад она закончила АГМУ. За день до трагического дня она прилетела из Санкт-Петербурга с целью создать в Барнауле центр здоровья и остеопатии - хотела помогать людям.

Под ее фотографиями в соцсетях люди пишут прощальные слова:

julia_n84 Погибшая Юлия Нагорнева

- Мое сердце сегодня разорвано на клочки. Слезы. Боль. Не могу промолчать. Два ангела убиты в страшной аварии пьяным человеком, который сел за руль. Это невозможная несправедливость.

- Милая Юленька, еще вчера утром тебя обнимала, а сегодня тебя с нами нет, не могу в это поверить.

- Не могу поверить. Такая жизнерадостная, целеустремленная, всегда позитивная. Один вопрос в голове «почему»?

Похороны погибших в аварии пройдут 18 октября. Прощание состоится по адресу улица Аносова 8, зал номер 2. Утром с 9:00 до 11:00 в последний путь проводят пятилетнюю дочку Сергея Федько, а с 13.30 до 15.00 простятся с Юлей Нагорневой и ее трехлетней дочкой.

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