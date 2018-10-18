2018-10-19T12:48:15+03:00
Происшествия

В сети появилось видео аварии с BMW X6 в Барнауле

Погибли молодая женщина и две маленькие девочки, двое мужчин в реанимации, на виновнике ДТП – ни царапины
Иван ОЛЕКСЮК
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33-летняя Юлия Нагорнева и ее 3-летняя дочка погибли по дороге в больницу.33-летняя Юлия Нагорнева и ее 3-летняя дочка погибли по дороге в больницу.Фото: со страницы vk.com/barneos22
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В сети появилось видео аварии с BMW X6 в Барнауле. На нем видно, как BMW X6 на огромной скорости врезается в легковой автомобиль Renault, в котором находились пятеро человек – трое взрослых и двое детей.

Видео аварии с BMW X6 в Барнауле.

В итоге 33-летняя Юлия Нагорнева и ее 3-летняя дочка погибли по дороге в больницу. 5-летняя дочка водителя Renault Сергея Федько скончалась на месте. Сергей и муж погибшей женщины Евгений находятся сейчас в больнице. На виновнике ДТП – ни царапины.

Как рассказали близкие Юлии и Евгения Нагорневых, в тот вечер они были у друзей, которые живут недалеко от их дома. Они часто у них бывали и всегда возвращались домой пешком. В роковой вечер их убедили доехать до дома, чтобы их трехлетняя дочка не замерзла. 18 октября Юлю, ее дочь и погибшую дочь водителя Renault Сергея Федько похоронили.

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Защищать Александра Руденко – лихача на BMW, который устроил аварию на пересечении улицы Анатолия и проспекта Ленина, будет известный по резонансным делам адвокат Александр Марченко (далее).

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