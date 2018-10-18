В сети появилось видео аварии с BMW X6 в Барнауле
В сети появилось видео аварии с BMW X6 в Барнауле. На нем видно, как BMW X6 на огромной скорости врезается в легковой автомобиль Renault, в котором находились пятеро человек – трое взрослых и двое детей.
Видео аварии с BMW X6 в Барнауле.
В итоге 33-летняя Юлия Нагорнева и ее 3-летняя дочка погибли по дороге в больницу. 5-летняя дочка водителя Renault Сергея Федько скончалась на месте. Сергей и муж погибшей женщины Евгений находятся сейчас в больнице. На виновнике ДТП – ни царапины.
Как рассказали близкие Юлии и Евгения Нагорневых, в тот вечер они были у друзей, которые живут недалеко от их дома. Они часто у них бывали и всегда возвращались домой пешком. В роковой вечер их убедили доехать до дома, чтобы их трехлетняя дочка не замерзла. 18 октября Юлю, ее дочь и погибшую дочь водителя Renault Сергея Федько похоронили.
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