Полицейские проверят, издевались ли над школьником в барнаульском лицее

СЕГОДНЯ 07:56 2018-11-16T07:56:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Полицейские Барнаула проводят проверку по сообщению о том, что в одном из лицеев города банда хулиганов издевается над восьмиклассником. Они не только бьют его, но также плюются и унижают.

«КП» писала об этом накануне. Мама одного из учеников обратилась к общественности с просьбой о помощи. Дело в том, что ее ребенка избивает толпа хулиганов, учеников этого же лицея. Педагоги якобы были в курсе ситуации, однако никаких мер не предпринимали.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, мама школьника подала заявление в полицию. Его приняли и в настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.

Читайте также

Администрация создала комиссию по инциденту с барнаульским школьником

Комитет по образованию распорядился создать межведомственную комиссию. Туда вошли представители комитета по образованию города, психологи и др. (подробнее).