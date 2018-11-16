Мальчику, над которым издевались в школе, оказывают помощь в кризисном центре

СЕГОДНЯ 07:31 2018-11-16T07:43:12+03:00

12 ноября 14-летний мальчик вернулся с занятий с подбитым глазом и рваной раной нижнего века Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Изменить размер текста: A A

Ученик барнаульского лицея, над которым издевались в школе, проходит реабилитацию в краевом кризисном центре для мужчин. Об этом «Комсомольской правде» сообщила Уполномоченный при губернаторе Алтайского края по правам ребенка Ольга Казанцева.

В самом центре рассказывать о состоянии мальчика отказываются.

- Мы предоставляем услуги конфиденциально, и не можем разглашать информацию о наших клиентах, - сказала директор Лариса Эдокова.

Тем не менее, она пояснила, как в центре работают с подростками, которые оказались в трудной ситуации:

- У нас в штате только психологи. Они определяют, с помощью каких методов работать с ребенком в зависимости от его состояния. Есть экстренная психологическая помощь – здесь и сейчас. А бывает, требуется более углубленная помощь, и тогда мы составляем индивидуальную программу реабилитации, прописываем, в каких услугах нуждается клиент.

По словам Ларисы Эдоковой, это могут быть как индивидуальные консультации, так и участие в разных терапевтических группах. Также психолог определяет, нужна ли работа с родителями. Чаще всего идет параллельное консультирование родителей. Когда речь идет о буллинге, нужна работа со школой.

- У нас были ситуации буллинга, и мы работали и с педагогами, и с учащимися. Очно по этому поводу обращаются редко, а по телефону доверия - часто. У нас есть сотрудники, которые специализируются на этой теме, по телефону они оказывают экстренную поддержку. Но при буллинге бывает нужна не только экстренная, но и углубленная помощь.

Напомним, мама школьника одного из барнаульских лицеев пожаловалась на то, что над ее сыном измывается банда учеников. По словам женщины, сейчас ее ребенок находится на грани нервного срыва, и она не намерена спускать на тормозах ситуацию.

Администрация Барнаула создала по этому поводу комиссию, которая займется рассмотрением дела.

Справка

Буллинг - это повторяющееся насилие, травля со стороны школьников отдельного ученика, который не может себя защитить.

Читайте также:

Банда малолетних школьников измывается над сверстниками в Барнауле

В одном из барнаульских лицеев собралась банда школьников, которая находит себе из числа сверстников жертв и измывается над ними (подробнее)