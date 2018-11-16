Администрация создала комиссию по инциденту с барнаульским школьником

СЕГОДНЯ 06:25 2018-11-16T06:25:24+03:00

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Администрация города Барнаула создала комиссию, которая рассмотрит громкий инцидент с учеником восьмого класса одной из барнаульских лицеев.

Напомним, мама одного из учеников обратилась к общественности с просьбой о помощи. Дело в том, что ее ребенка избивает толпа хулиганов, учеников этого же лицея. Педагоги были в курсе ситуации, однако никаких мер не предпринимали.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, комитет по образованию распорядился создать межведомственную комиссию. Туда вошли представители комитета по образованию города, психологи, сотрудники отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции по Индустриальному району, сотрудники отдела по охране прав детства администрации Индустриального района, уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Казанцева Ольга.

- О результатах проверки фактов, изложенных в обращении, будет сообщено дополнительно, - заключили в пресс-службе.