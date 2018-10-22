Жуткая авария с BMW X6: Пострадавшие мужчины остаются в коме

22 Окт. 12:42 2018-10-22T14:08:10+03:00

Горожане опасаются, что пьяный лихач «отмажется», как это уже бывало

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Пострадавшие в жуткой аварии с BMW X6 в Барнауле Евгений Нагорнев и Сергей Федько до сих пор подключены к аппарату искусственной вентиляции легких в отделении реанимации. Несмотря на то, что на прошлой неделе у Евгения появились признаки сознания, состояние обоих мужчин до сих пор остается тяжелым.

Напомним, 15 октября на пересечении проспекта Ленина и улицы Анатолия пьяный водитель на BMW пролетел на красный сигнал светофора и протаранил легковушку, в которой находилось трое взрослых и двое маленьких детей. 33-летняя Юлия Нагорнева и ее 3-летняя дочка погибли по дороге в больницу. 5-летняя дочка водителя Сергея Федько скончалась на месте.

Почти один в один

20 октября в отделении реанимации городской больницы №1 были доставлены новые пострадавшие, и опять после аварии на Ленинском проспекте. Причем ее обстоятельства очень напоминают ДТП с BMW X6. Ночью автомобиль ВАЗ-2106, преследуемый экипажем ДПС, пролетел на красный свет и врезался в «Ладу-Калину», в итоге травмы получили четверо человек.

Авария с ВАЗ-2106 и "Ладой Калиной". Скриншот с паблика "Инцидент Барнаул"

Вот как написала в соцсетях о состоянии родственника сестра одного из пострадавших :

«Сейчас была в первой городской. Все четверо тяжело пострадали. Мой брат на искусственной вентиляции легких в реанимации, прооперирован, черепно- мозговая, рваные раны и перелом лицевых костей, переломы ребер, разрыв диафрагмы...Водитель ВАЗ 2106 не задержан, его отпустили. У него прав вообще нет!»

А в это время

В Интернете продолжает набирать голоса петиция с требованием максимального наказания для барнаульского лихача на BMW X6. На сегодня её подписали уже больше 105 тысяч человек.

Горожане продолжают опасаться, что виновнику смертельного ДТП Александру Руденко (владельцу топливной компании, проживающему на барнульской "Рублевке" - в элитном комплексе на Змеиногорском тракте) благодаря деньгам и связям удастся избежать строгого наказания. Пользователи сетей делятся случаями, когда виновники серьезных ДТП в Барнауле оставались практически безнаказанными или отделывались небольшим штрафом.

Так, 22 октября в сообществе "Инцидент Барнаул" появился пост негодования от барнаульца. По его словам, виновница аварии (одна из нотариусов) ехала на автомобиле Range Rover с большой скоростью и врезалась в его автомобиль, в результате его машина перевернулось два раза.

- Она объяснила причину аварии тем, что просто не заметила мой автомобиль, - рассказывает Алексей. - Мне повезло, я отделался выбитыми зубами и сотрясением. Страшно представить, что было бы, если б со мной, как всегда, в машине были мои маленькие дети.

18 октября в суде Ленинского района виновнице аварии вынесли приговор.

- Судья не стал лишать ее водительского удостоверения, выписав штраф 5000 рублей. С учетом того, что она уже не в первый раз становится виновницей ДТП, не дай вам бог встретить ее на дороге! - пишет водитель.

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