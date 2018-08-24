СЕГОДНЯ 09:53 2018-08-24T10:11:20+03:00

Появятся ли в Барнауле новые автобусные маршруты и велодорожки Фото: Олег УКЛАДОВ

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Антон Шеломенцев, председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула ответил на вопросы журналистов «Комсомолки» по поводу злободневных вопросов, касающихся общественного транспорта.

- Какие новые маршруты общественного транспорта появятся в Барнауле в 2018 году?

- Новых маршрутов не планируется. Маршрутная сеть Барнаула является давно сложившейся. Сегодня в большей степени ведется работа лишь по корректировке. Новые маршруты вводить не приходится, так как нет необходимости.

- Многие барнаульцы жалуются, что автобусный маршрут №24 ходит как попало – порой автобусов по часу не дождаться. Как эта проблема будет решаться? (читайте: Барнаульцы пожаловались в прокуратуру на маршрут №24).

- В целом городской общественный транспорт делится на субсидируемый и не субсидируемый из бюджета Барнаула. Что касаемо маршрута №24 – он не субсидируется. Этот маршрут называют «студенческим» - летом пассажиропоток сильно падает, поэтому перевозчику не выгодно выпускать все автобусы – сработают себе в минус. Как правило, к осени ситуация стабилизируется. Со стороны администрации мы можем лишь расторгнуть контракт с перевозчиком. Но это не спасет ситуацию, так как других перевозчиков, готовых обслуживать этот маршрут попросту нет.

- Будут ли в Барнауле обустроены велосипедные дорожки?

- В ближайшей перспективе строительство новых велодорожек не планируется. Но глава Барнаула поручил изучить вопрос их востребованности и определить, где они нужны (читайте: Быть или не быть велодорожкам в Барнауле)

Слушайте полное интервью с Антоном Шеломенцевым:

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