Барнаульцы пожаловались в прокуратуру на маршрут №24

СЕГОДНЯ 11:39 2018-08-16T11:47:03+03:00

В Барнауле с каждым днем на линии выходит все меньше автобусов Фото: Олег УКЛАДОВ

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Жители Барнаула, привыкшие ездить на автобусе №24, бьют тревогу – им приходится стоять в ожидание транспорта более 30 минут, тогда как раньше к остановке он подходил каждые 10-15 минут.

Прокуратура и АТП

Как рассказал представитель общественной организации «Гражданский патруль» в Барнауле Игорь Берг, проблема с этими маршрутами возникла давно.

- С прошлого года нам приходят ответы от городской администрации о том, что автобусы сходят с линии по технической неисправности, а большой интервал между ними происходит из-за пробок и ДТП. Нам приносили извинения, а автобусов этого маршрута становилось все меньше, - говорит Берг. – В настоящий момент на линию выходит от трех до шести автобусов средней и малой вместимости вместо положенных 15 автобусов большой вместимости. Соответственно, интервал не соблюдается, и люди вынуждены ждать на остановке транспорт и в жару, и в холод.

Проблема зрела давно, и в итоге стала причиной обращения активистов в прокуратуру по городу Барнаулу для проведения проверки. От имени председателя правления организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростислава Антонова в ведомство направлена жалоба, которая имеется в распоряжении «Комсомолки». Горожане просят провести прокурорскую проверку в отношении перевозчика и администрации Барнаула, а также найти виновных и привлечь их к ответственности.

Собеседник видит разрешение ситуации в смене перевозчика (в настоящий момент маршрут обслуживает «Фрайбус-Транспорте»), который бы в полной мере оказывал услуги по снабжению маршрута №24 транспортом, или же в создании муниципального автотранспортного предприятия (АТП).

- Муниципальное АТП контролирует пассажирские перевозки на территории всего города, в том числе количество выпущенных на линию автобусов, регулярность их движения и эффективность их исполнения, обслуживание пассажиров, а также следит за техническим состоянием транспортных средств и качеством облуживания пассажиров, - поясняет собеседник.

Транспортный кризис

Оперативно получить комментарий от директора Ассоциации пассажирских перевозчиков Барнаула Николая Долженко по этому ворпосу не получилось, однако ранее он сообщал, что в городе наступил транспортный кризис – с каждым днем на линии выходит все меньше автобусов.

- Транспортный парк Барнаула состоит из старых автобусов. Утром они выходят на линии, а к обеду возвращаются в гараж из-за неисправности, а на покупку запчастей зачастую нет средств, да и стоимость топлива за последнее время существенно поднялась. Также значительно выросли цены на горюче-смазочные материалы, - говорил Николай Иванович. – Поэтому перевозчикам приходится снижать количество транспорта на линии, а это может дойти до критической отметки: если сегодня 70% транспорта выходит, то завтра выйдет 50%, а послезавтра 30%, и тогда произойдет коллапс.

Возможно, что причиной проблем с маршрутом №24 также стала убыточность перевозчика. Пока с представителями «Фрайбус-Транспорте» поговорить не удалось. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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В социальных сетях барнаульцы негодуют, что маршрут №24 почти исчез:

- Если ничего не предпринять, то 24-й уйдет в историю из-за того, что интервалы большие, на линии четыре автобуса, и ждать их никто ждать не станет. Вообще, 24-й полностью повторяет судьбу автобусного маршрута №39, который закрылся 1 июля 2014 года, а ведь 39-й тогда тоже популярный был.., - считает Александр Орешкин.

- Ездить в маленьких автобусах 24 маршрута в час пик и в 2-3 часа - это просто издевательство. Надеюсь, городские власти выделят бюджет на новые большие автобусы. Иначе мы останемся без больших автобусов, - написал Вадим Сизиков.

- Приходится по полчаса ждать 24-й. Это сейчас лето, и ничего страшного, а ведь скоро зима, и на улице уже долго не постоишь, - сетует Дарья Александрова.