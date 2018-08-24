Платная парковка у автовокзала Барнаула подешевеет

СЕГОДНЯ 06:10 2018-08-24T06:18:24+03:00

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На днях в интернете на сайте change.org появилась петиция с требованием отменить платную парковку в районе Барнаульского автовокзала:

«Всё это очередной побор с жителей города, лишение их удобств, очередное усложнение им жизни, удорожание её. Бессовестная жадность! Мы, жители г. Барнаула, требуем вернуть жителям бесплатную парковку возле железнодорожного и автовокзалов!» - сказано в петиции.

О том, как власти Барнаула намерены отреагировать на это, "Комсомолка" спросила в радиоэфире председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Антона Шеломенцева:

- Про петицию ничего сказать не могу, так как не знаком с ее содержанием. Платная парковка в районе вокзалов работает уже почти год и главную свою цель мы выполнили – привели в порядок «врата» города. С сентября планируем ввести более гибкий тариф, чтоб люди пользовались ей более активно. Втрое снизим суточный абонемент. Думаю, что в итоге спрос будет большой.

Слушайте интервью с Антоном Шеломенцевым:

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