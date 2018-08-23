К концу октября в Барнауле половину дорогу приведут к нормативу

СЕГОДНЯ 04:00 2018-08-23T04:26:46+03:00

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Все, что вы хотели знать о ремонте дорог в Барнауле, но не знали, у кого спросить… Председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Антон Шеломенцев ответил на вопросы ведущих и барнаульцев в прямом эфире на радио «Комсомольская правда»-Барнаул» (106.8 FM).

- В последние два года ремонт дорог в Барнауле ведется преимущественно за счет федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Сколько средств выделено в этом году?

- Мы участвуем в этой программе уже второй год подряд. В 2018 году на ремонт дорог Барнаула выделено около миллиарда рублей. Примерно столько же в прошлом. При этом в нынешнем сезоне объемы ремонта заметно увеличены. Если в прошлом году сделали 33 дороги, то в этом году 44. Кроме того, из краевого бюджета в августе выделено дополнительно 118 млн. рублей, а это будет еще плюс 13 отремонтированных дорог и несколько парковок у медицинских учреждений, где есть проблемы со стоянкой автотранспорта.

- Сможет ли Барнаул рассчитывать на участие в программе и в последующие годы?

- Программа рассчитана до 2024 года. Дальнейшее участие Барнаула в ней будет зависеть от того, насколько успешно мы добьемся целевых показателей, которые предусмотрены программой – приведение к нормативному состоянию 50% городских дорог, ликвидация мест концентрации ДТП на 50%, удовлетворенность населения от реализации программы и так далее.

- А как вы будете замерять удовлетворенность населения?

- Скорее всего, это буде открытое итернет-голосование.

- Какова протяженность городских автомобильных дорог?

- Всего в городском округе, учитывая пригородные поселки, 2200 км дорог, в черте города – 1300 км.

- Какой процент дорог не соответствует нормам?

- По окончанию текущего года норме будут соответствовать 50% городских дорог.

- Какова гарантия на проведенный ремонт?

- Согласно контрактам, которые заключены с подрядчиками, срок гарантии на верхний слой покрытия составляет пять лет. В случае появления дефектов подрядчик будет обязан устранить их за свой счет.

К концу октября в Барнауле половину дорогу приведут к нормативу 00:00 00:00

- Что подразумевается под дефектом?

- Дефекты – это любое несоответствие проезжей части: выбоина, занижение люка колодца более, чем на 2 см и т.д. Так, например, при проверке дорог, которые были сделаны в прошлом году, был также выявлен дефект тактильной плитки - на ряде объектов она пришла в негодность, хотя пролежала всего полгода. До конца лета тактильную плитку заменят на новую.

- Кто и куда должен сообщать о дефектах дорожного покрытия?

- Сотрудники нашего комитета весной и осенью проводят комиссионный осмотр. Для этого мы привлекаем обширный круг лиц - жителей, общественников, депутатов, представителей Общероссийского народного фронта и автомобильных сообществ. Также служба ГИБДД в ежедневном режиме инспектирует дороги и при выявлении дефектов сообщает нам в комитет. Жители города также могут сообщать о ямах на дорогах через официалтный сайт администрации Барнаула.

- Успевают ли дорожники сделать запланированный ремонт дорог в срок? Совсем скоро осень, начнутся дожди…

- Успеем. Все работы завершатся до 30 октября. А если позволят погодные условия – отсутствие дождей и среднесуточная температура +5, то можно будет продолжить и сделать больше.

- Ремонт дорог провоцирует пробки. Поступают ли жалобы на этот счет?

- Хотел бы выразить благодарность жителям – относятся с пониманием. Роста жалоб на заторы нет. Некоторые попрекают – мол, почему дороги делают не ночью, а днем. Уверяю вас, что работы ведутся круглосуточно. Что касаемо ночей, некоторые жители спрашивают – техника работает шумно, когда нам спать? В этом-то и сложности ремонта городских дорог. Давайте наберемся терпения.

- В местах, где сейчас ведется ремонт дорог, устанавливают довольно высокие бордюры. Получается, что водоотведения как такового нет – пойдут дожди, образуются лужи и дороги начнут разваливаться. А потом мы вновь будем пенять на климат?

- Установка бортового камня – это как раз и есть организация водоотвода поверхностным способом в тех местах, где нет возможности сделать ливневку. Если нет бордюра, начинается подмыв кромки проезжей части, что в дальнейшем ведет к ее разрушению.

- В пешеходной зоне улицы Молодежная сейчас укладывают новую плитку. Жители удивлены – ведь там и так было все нормально. Получается, что хорошее меняют на хорошее. Почему эти деньги не были направлены на другой, более проблемный участок?

- Данный участок благоустраивается в рамках проекта «Комфортная городская среда». Именно за него барнаульцы проголосовали во время выборов. Поэтому в данном случае – это прямое пожелание и участие жителей Барнаула. Сейчас эту зону на ул. Молодежная приводят в единообразие с общим стилем. Главная задача - благоустроить эту территорию, сделать ее красивой, комфортно.