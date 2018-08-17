Быть или не быть велодорожкам в Барнауле

СЕГОДНЯ 07:27 2018-08-17T07:28:16+03:00

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Не нужно специальной аналитики. Каждый мог заметить, что велосипедистов в Барнауле год от года становится только больше. В связи с этим в краевом центре вновь всерьез заговорили о необходимости строительства велодорожек.

Несколько дней назад глава Барнаула Сергей Дугин проводил выездное совещание по проекту «Формирование комфортной городской среды». В частности, он поручил проектировщику Института архитектуры и дизайна АлтГТУ Артему Малыгину поразмышлять, где в Барнауле можно оборудовать велодорожки. Как оказалось, у специалиста уже есть свое видение на этот счет.

– Велодорожки – это неотъемлемая часть городской среды. Я считаю, что в Барнауле их вполне реально построить. Самый протяженный маршрут может начинаться в исторической части города от Речного вокзала и продолжатся практически по всей протяженности Ленинского проспекта. Также в моем видении велодорожки можно организовать на улицах Попова и Антона Петрова. Обязательно для этих целей нужно задействовать отрезки, которые примыкают к городским паркам, – поделился своим мнением с «Комсомольской правдой» Артем Малыгин.

Ранее звучали идеи, что велодорожки могут построить на «Трассе здоровья» в ленточном бору. На этот счет специалист высказался, что он категорически против, чтобы в лесу делали какое-либо покрытие, а вот разметитьучасток трассы именно для велосипедистов, по его мнению, было бы неплохо.

– Я уже пять лет езжу по Барнаулу на велосипеде. За это время было несколько ситуаций, когда меня могли сбить машины. В каких-то предаварийных случаях я ехал по проезжей части, в других по тротуару. Выходит, что где бы ни ехал велосипедист, он не защищен от столкновения с машиной, и поэтому специальные велодорожки могли бы стать решением этой проблемы, – говорит барнаулец Алексей Башмаков.

Тем временем, в отделении пропаганды ГИБДД Барнаула рассказали, что только в текущем году в краевом центре было зарегистрировано 27 ДТП с участием велосипедистов. В результате этих аварий девять человек пострадали, один мужчина погиб.

Нередко приходится слышать, что велосипедисты являются раздражающим фактором для пешеходов.

– Бывает, что идешь по тротуару и чувствуешь себя в полной безопасности. Лично я всегда вздрагиваю, когда велосипедисты выскакивают из-за спины. Также становится не по себе, когда велосипед несется прямо на тебя, и ты не знаешь, что делать, того и гляди сшибут, – говорит барнаульская пенсионерка Нина Ожогина.

Стоит напомнить, что менее трех месяцев назад заместитель председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Сергей Боженко публично заявил, что создание специальных велосипедных дорожек в городе невозможно. В частности он сослался на дороговизну проекта и технические трудности, ведь, чтобы сделать дорожки для велосипедистов, нужно потеснить автомобилистов, а в городе итак серьезные проблемы с пробками.

Как бы там ни было, внимание Сергея Дугина к данной проблеме дает право любителям «железных коней» надеяться, что велодорожки все-таки могут появиться в Барнауле, причем в самом обозримом будущем.