2018-08-24T18:16:47+03:00
Общество

Новый митинг провели в Барнауле в поддержку обвиняемых в экстремизме

На этот раз на площади Свободы собралось около 70 человек
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Новый митинг провели в Барнауле в поддержку обвиняемых в экстремизмеНовый митинг провели в Барнауле в поддержку обвиняемых в экстремизмеФото: Олег УКЛАДОВ
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Еще один митинг в поддержку нескольких жителей Алтайского края, которых обвиняют в экстремизме и оскорблении чувств верующих провели в Барнауле 24 августа.

Новый митинг провели в Барнауле в поддержку обвиняемых в экстремизме Фото: Олег УКЛАДОВ

Новый митинг провели в Барнауле в поддержку обвиняемых в экстремизмеФото: Олег УКЛАДОВ

Как и в прошлый раз, митингующие собрались на площади Свободы. Среди них можно было увидеть, как молодых ребят, так и достаточно взрослых людей. Многие принесли с собой плакаты. На одном из них было написано: «Сегодня он, завтра ты. 282 УК РФ».

Новый митинг провели в Барнауле в поддержку обвиняемых в экстремизме Фото: Олег УКЛАДОВ

Новый митинг провели в Барнауле в поддержку обвиняемых в экстремизмеФото: Олег УКЛАДОВ

Из известных в Алтайском крае людей на митинге присутствовали общественник Виктор Рау и кандидат на должность губернатора Алтайского края от «Партии роста» Андрей Крылов.

Также на митинге был один из тех, на кого завели уголовное дело по обвинению в экстремизме Даниил Маркин. Мария Мотузная, которую также обвиняют в экстремизме и оскорблении чувств верующих, на этом митинге присутствовать не смогла. Это объяснили тем, что в это время девушка была на свадьбе у своей подруги.

Новый митинг провели в Барнауле в поддержку обвиняемых в экстремизме Фото: Олег УКЛАДОВ

Новый митинг провели в Барнауле в поддержку обвиняемых в экстремизмеФото: Олег УКЛАДОВ

Итогом митинга стало то, что его инициаторы озвучили свои требования. В частности они хотят, чтобы прекратили уголовные дела в отношении жителей Алтайского края, которых обвиняют в экстремизме за публикации в социальных сетях. Также митингующие озвучили, что должны быть заведены уголовные дела в отношении тех, кто их инициировал. В громкоговоритель прозвучало требование расформировать отдел «Э», который собственно и занимается расследованием дел, попадающих под уголовную статью «об экстремизме». Кто-то из митингующих предложил отменить уголовную статью «за оскорбление чувств верующих», объяснив это тем, что мы все живем в светском государстве.

Новый митинг провели в Барнауле в поддержку обвиняемых в экстремизме Фото: Олег УКЛАДОВ

Новый митинг провели в Барнауле в поддержку обвиняемых в экстремизмеФото: Олег УКЛАДОВ

Будут ли проводиться подобные акции в Барнауле впредь пока не известно. Вероятно, это будет зависеть от того, как будут развиваться события в дальнейшем. Очередное судебное заседание по делу уже упомянутой и многим известной с недавнего времени Марии Мотузной назначено на 28 августа. Журналисты «Комсомольской правды» в этот день также будут присутствовать в зале суда.

Новый митинг провели в Барнауле в поддержку обвиняемых в экстремизме Фото: Олег УКЛАДОВ

Новый митинг провели в Барнауле в поддержку обвиняемых в экстремизмеФото: Олег УКЛАДОВ

Новый митинг провели в Барнауле в поддержку обвиняемых в экстремизме Фото: Олег УКЛАДОВ

Новый митинг провели в Барнауле в поддержку обвиняемых в экстремизмеФото: Олег УКЛАДОВ

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