28 Июль 10:30 2018-07-28T10:40:52+03:00

Еще одного жителя Барнаула будут судить за оскорбление чувств верующих Фото: из личного архива героя(ев) публикации

На него пожаловались те же девушки, что и в истории с Марией Мотузной

Изменить размер текста: A A

После того, как широкую огласку получила история жительницы Барнаула Марии Мотузной, которую обвиняют в экстремизме и оскорблении чувств верующих, всплыла похожая ситуация с еще одним барнаульцем.

Уголовное дело в отношении студента Даниила Маркина завели еще год назад, но парень только теперь решил рассказать об этом во всеуслышание на своей странице «Вконтатке».

– Год, как меня пытаются посадить за картинки в «Вконтакте». Сегодня ровно год с тех пор, как я встал поперёк горла у ФСБ. Год, как ко мне пришли с обыском. Год, как мне заблокировали все банковские счета. Год, как мой телефон и телефоны всей моей семьи регулярно прослушиваются силовыми структурами. Год, как моё ФИО внесли в реестр террористов РФ. Год, как я начал бояться засыпать, с мыслью, что с утра за мной вновь приедут, – написал Даниил Маркин на своей странице «Вконтакте».

Узнав про историю Марии Мотузной, котороую также, как и его обвиняют в осокрблении чувств верующих, а еще в экстремизме, молодой человек обратил внимание, что и на него и на Марию пожаловались в полицию одни и те же девушки – студентки Алтайского филиала РАНХиГС Анастасия Битнер и Дарья Исаенко.

Даниил пишет, что к нему в квартиру пришли с обыском в конце июля 2017 года. Тогда у него изъяли электронные устройства, позже забрали технику у его родителей.

В день обыска парня увезли на допрос в полицию, где, как он утверждает, с него требовали признательные показания. Молодой человек пишет, что его судебная тяжба должна завершиться осенью.

Даниил Маркин не ждет милости от суда и лишь горько шутит:

– Больше нет необходимости краситься в пепельный, если снова в голову взбредет такая идея! Спустя год нахождения под «давлением» российских силовых структур, в частности таких, как ФСБ, и пребывания в постоянном жестоком стрессе, я заметил, что реально поседел!