СЕГОДНЯ 07:56 2018-08-07T08:17:33+03:00

Четвертый пошел! Еще одного жителя Алтайского края обвиняют в экстремизме Фото: из личного архива героя(ев) публикации

На этот раз мужчину преследуют за враждебное отношение к евреям

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Еще один житель Алтайского края решился рассказать о том, что в отношении него завели уголовное дело по статье «экстремизм». Проблемы у 33-летнего Антона Ангела начались после нескольких репостов в социальной сети «ВКонтакте».

Не дали позвонить адвокату

Подробно о том, что с ним произошло, мужчина написал на своей странице, все там же в «ВК». Проблемы с правоохранительными органами у него начались 13 апреля 2018 года. Именно в этот день в его квартире провели обыск, а самому Антону предъявили обвинение.

– Открыв входную дверь в моё сонное лицо, весьма эффектно ткнули удостоверением сотрудника МВД РФ и, отталкивая меня, стали вламываться в квартиру. «Гостей» было 5 человек. Начали говорить о возбуждении уголовного дела, бегло показали какие-то бумаги, одной из которых было постановление суда об обыске, – описывает Антон первые минуты общения с правоохранителями.

Дальше мужчина пишет о том, что ему сразу начали угрожать скорейшим арестом и помещением в СИЗО. Также с него требовали подписать явку с повинной и сознаться во всех грехах.

Когда Антон попытался позвонить знакомому адвокату, чтобы позвать его на обыск, сотрудник полиции, со слов мужчины, отнял у него телефон, после этого телефон отняли у сожительницы Ангела. В итоге было изъято четыре телефона, ноутбук, компьютер и несколько флешек.

Пиши явку с повинной

После обыска мужчину доставили в отдел полиции.

– По прибытии в отдел у меня с сотрудниками, проводившими обыск, началась задушевная беседа, в ходе которой я был ознакомлен с тем, что если не подпишу явку с повинной, то моя сожительница, мать, друзья будут привлечены к уголовной ответственности, – продолжает описывать события того дня Антон Ангел. Мужчина добавил, что в квартире его матери также был проведен обыск.

Мужчина написал, что и в отделе полиции с него требовали, чтобы он подписал явку с повинной, но он не стал этого делать, и тогда его повезли в Заринск. Расследованием его уголовного дела занимается следственный комитет Заринска.

Уже там мужчине пояснили, что на его странице в социальной сети «ВКонтакте» были обнаружены изображения. Эксперты, посчитали, что поскольку Антон Ангел их сохранил на своей странице, у него имеются «враждебные отношения к группе лиц по их принадлежности к евреям».

Дальше мужчина пишет, что следователь Жукова Ю.А. осталась недовольна тем, что во время общения с ней он требовал представить положенные по закону документы. Антон Ангел считает, что именно в отместку ему назначили пройти психиатрическую экспертизу.

Мужчина предполагает, что его проблемы с законом возникли из-за того, что он придерживается активной гражданской позиции и нередко принимает участие в обсуждении и решении проблем, актуальных для Заринска.

Кто следующий?

Напомним, что этот случай стал четвертым за последний месяц. До этого 23-летняя жительница Барнаула Мария Мотузная подробно написала в «Твиттере» о том, что ее обвиняют в экстремизме и оскорблении чувств верующих. Буквально накануне, 6 августа, состоялось первое судебное заседание, где девушка отказалась от признательных показаний, которые дала ранее.

Также в экстремизме обвинили еще одного барнаульца Даниила Маркина из-за картинок с Джоном Сноу на религиозные темы. Наконец, обвинение в экстремизме было предъявлено 38-летнему Андрею Шашерину за мем с патриархом Кириллом. Отметим, что это лишь те случаи, которые получили широкую огласку. Высока вероятность, что в ближайшие дни мы можем узнать о новых уголовных делах в отношении жителей Алтайского края, которых обвиняют в экстремизме.

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