Дело алтайской «экстремистки» раскрутили студентки-юристки

27 Июль 07:27 2018-07-28T07:30:14+03:00

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23-летняя жительница Барнаула Маша Мотузная 27 июля ознакомилась с материалами уголовного дела. Напомним, что девушку обвинили в экстремизме и оскорблении чувств верующих за перепост картинок «Вконтакте».

Всего в деле около 20 картинок с личной страницы Маши, четыре из них лингвистическая экспертиза признала криминальными – оскорбляющими чувства верующих и людей негроидной расы.

Напомним, что майским утром Маша проснулась от стука в дверь, в квартиру ворвались шесть человек, опера, следователь, понятые. Сначала оторопевшая девушка решила, что это просто шутка – кто-то из друзей прикололся. Но вскоре ей стало не до смеха.

– Телефон забрали с порога, заставили поставить на авиарежим и повезли в отдел по борьбе с экстремизмом, – рассказала обвиняемая. – Мне сказали, что наказания не избежать и если я признаю вину, то получу исправительные работы. Я еще переспросила – будет ли у меня судимость, если я подпишу признание? Мне ответили: нет, просто пойдешь, покрасишь бордюры и свободна.

В тот день у девушки отобрали телефон, потом заблокировали карту, ссылаясь, что она якобы спонсирует террористов. И это при зарплате то в 20 тысяч рублей.

Дело алтайской «экстремистки» раскрутили студентки-юристкиФото: Олег УКЛАДОВ

– Из полиции я пешком дошла до Художественного музея, где работает моя мама, – рассказывает Маша. – И там разрыдалась. Мама моя давно и глубоко верующий человек, она тоже заплакала. Сначала спросила, зачем я сохраняла все эти картинки. Но когда сама их увидела на разных сайтах, то пришла в недоумение – разве можно за это человека считать преступником?

Читая материалы дела, девушка помимо своих признаний, увидела показания двух студенток алтайского филиала РАНХиГС.

– Заявление написали две девушки юридического факультета, которые между собой лучшие подружки, – рассказывает Маша. – Я читала их показания, они написаны как под копирку – мол, нашли в рекомендациях соцсети меня, потом, зайдя на мою страницу, увидели картинки и оскорбились.

По словам Маши, после громкого обсуждения ее дела в СМИ один из парней, также обвиненный в экстремизме рассказал, что по его делу в Барнауле идут свидетелями те же самые девушки-студентки. Странное совпадение…

– Может, они таким способ свою практику отрабатывали? Ведь лично я с ними даже не знакома, – говорит Мария.

Напомним, эксперты признали, что действия обвиняемой подходят под две статьи Уголовного кодекса – ч. 1 ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и ч. 1 ст. 148 (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу, совершенное с целью оскорбления чувств верующих). Максимальное наказание по первой статье – пять лет, по второй – год.

Индустриальный районный суд Барнаула назначил заседание по делу Мотузной на 6 августа. Маша намерена отказаться от признательных показаний, которые ее уговорили дать, пока она находилась «под впечатлением» от случившегося. Это означает, что дело будут рассматривать уже не в особом порядке, а в обычном. И наказание в данном случае может быть более жестким.

– Но я намерена добиваться правды, так как не считаю себя виновной! – заявила девушка.