Барнаул поддержал обвиняемую в экстремизме Марию Мотузную

СЕГОДНЯ 05:50 2018-08-15T06:25:45+03:00

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Пикет «За свободный Интернет» прошел вечером во вторник, 14 августа, на площади Свободы в Барнауле. Поводом для его проведения стали несколько уголовных дел в отношении жителей Алтайского края, которых обвиняют в экстремизме за «мемы».

Мария Мотузная.Фото: Дарья САВЕНКО

- Сейчас я не нервничаю, потому что завтра я выслушаю обвинение. И мне очень интересно посмотреть и услышать свидетелей, которые будут давать против меня показания, - сказала Мария Мотузная. – Рядом со мной близкие люди, которые очень меня поддерживают. Я буду рассчитывать на меньшее наказание и постараюсь его избежать.На площади собрались около 200 человек, в том числе общественные активисты, представители власти и сами фигуранты уголовных дел – Мария Мотузная, Антон Ангел и Даниил Маркин. Выступая одной из первых, Мотузная поблагодарила всех, кто не остался в стороне и вышел на пикет. В среду, 15 августа, девушку ожидает очередное судебное заседание, на котором она лицом к лицу встретится с двумя студентками юридического факультета алтайского филиала РАНХиГС, которые заявили на Мотузную. Это и стало поводом для возбуждения двух уголовных дел – экстремизм и оскорбление чувств верующих.

В основном на пикет пришли молодые люди до 30 лет.Фото: Дарья САВЕНКО

На пикете присутствовал и священник Александр Микушин, который поддерживает ребят, ставших фигурантами уголовных дел.В основном на пикет пришли молодые люди до 30 лет, однако были и школьники выпускных классов, которые являются наиболее активными пользователями социальных сетей. Некоторые выражали свое недовольство плакатами с лозунагами: «Зачем мне пенсия, если я сяду за репост», «Не хотим вернуться в 37-й год», « Мы против цензуры в интернете», « А ты случайно не экстреМЕМист?» и другие. Выступающие зачитывали отрывки из Конституции России и призывали к миру.

На площади собрались около 200 человек.Фото: Дарья САВЕНКО

- Я не думаю, что эти ребята хотели кого-то оскорбить целенаправленно, поэтому необходимо отнестись к ним с милосердием. Я призываю к миру, спокойствию и взаимному прощению, - сказал священник. - Сейчас пошла уже другая волна против девушек, которые заявили о том, что их чувства были оскорблены. Бог им тоже судья. Для чего-то дана была эта ситуация, возможно, чтобы быть более осторожными, выкладывая в социальные сети те или иные картинки и видео.

Священник Микушин также выразил уверенность в том, что никого из обвиненных в экстремизме не посадят.

Общественный активист Виктор Рау также не смог остаться в стороне и пришел на пикет, чтобы поддержать ребят. Вместе с ним была депутат краевого Заксобрания Людмила Суслова:

- У меня такое впечатление, что нашим правоохранительным органам больше заняться нечем. Как будто у нас больше преступников нет, и осталось только преследовать, с моей точки зрения, ни в чем невиновных людей, - заявила Суслова. - Я безумно благодарна молодежи, которая здесь сегодня собралась, решила поддержать обвиняемых, готова высказать свое мнение. Только это может переломить ситуацию.

Она также отметила, что сегодня молодежь живет в интернете, и в этой ситуации может оказаться каждый.

Пикет длился чуть больше часа. Никаких инцидентов за это время не произошло. Аналогичное мероприятие пройдет в следующую пятницу, 24 августа, на площади Свободы.