"Это абсурд, и я ни в чем не виновата": Мария Мотузная отказалась в суде от признательных показаний

СЕГОДНЯ 13:20 2018-08-06T13:34:19+03:00

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Первое судебное заседание по уголовному делу в отношении 23-летней Марии Мотузной состоялось сегодня, 6 августа, в Индустриальном районном суде Барнаула. Девушку обвиняют в экстремизме и оскорблении чувств верующих.

Сторона обвинения обещает быть честной

Эта история началась в мае 2018 года. Тогда в квартире Мотузной прошли первые обыски, а девушке были предъявлены обвинения по двум уголовным статьям. Поводом тому стали изображения, которые она сохранила у себя на странице в социальной сети «Вконтакте». Именно эти картинки следствие посчитало противозаконными.

После того, как Мария Мотузная подробно описала в Твиттере, все, что с ней произошло, ее история вызвала широкий общественный резонанс и привлекла внимание СМИ.

В итоге первое судебное заседание Марии посетили несколько десятков молодых людей, которые пришли с тем, чтобы ее поддержать. Также в зале суда присутствовали журналисты региональных и федеральных СМИ.

В самом начале судебного заседания Мария Мотузная заявила ходатайство, чтобы помимо двух адвокатов, ее интересы представлял в суде известный в крае общественный деятель Виктор Рау. Судье пришлось взять паузу на перерыв, чтобы принять решение по этому поводу. В итоге он отклонил это ходатайство. Тогда адвокаты попросили, чтобы Мария со скамьи подсудимых пересела к ним за стол стороны защиты. Было хорошо видно, что девушка очень волнуется. Судья разрешил ей пересесть, и тогда Мотузная смогла почувствовать себя заметно увереннее.

Мария общается со своими адвокатамиФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

После перерыва Мария Мотузная заявила, что отказывается от признательных показаний, которые она дала ранее, а ее адвокаты настояли на том, чтобы судебное заседание рассматривали не в особом порядке, как это было предусмотрено ранее, а в общем. Здесь стоит пояснить, что судебное заседание в особом порядке позволяет судье не анализировать представленные доказательства, а заседание в общем порядке, напротив, предполагает тщательный анализ всех доказательств и рассмотрение показаний свидетелей.

Как потом пояснил один из адвокатов обвиняемой Алексей Бушмаков, с учетом того, что его подзащитная отказалась от признательных показаний, судья не имел права отказать в том, чтобы в дальнейшем рассматривать дело в общем порядке. Следующее судебное заседание было назначено на 15 августа.

Сторону обвинения в суде представлял заместитель прокурора Индустриального района Антон Флаат. В общении с журналистами он не стал озвучивать то, какое наказание гособвинение будет требовать для Марии Мотузной. При этом он заявил, что в этом процессе сторона обвинения выглядит максимально честно.

Сторона обвинения обещает быть честной в этом процессеФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

Адвокаты Марии не верят в оправдательный приговор

– Я не надеюсь на оправдательный приговор, поскольку не знаю ни одного оправдательного приговора по данным статьям. Единственное, на что я надеюсь, что мы достаточно подробно и объективно рассмотрим это уголовное дело с анализом всех доказательств, – сказал один из адвокатов Марии Мотузной Алексей Бушмаков сразу после того, как вышел из зала суда. Он же напомнил, что минимальное наказание по уголовным статьям его подзащитной – 300 тысяч рублей, максимальное – лишение свободы на срок до пяти лет.

– Мне интересно послушать свидетелей со стороны обвинения, что они скажут. Исходя из этого, я и мои адвокаты будем понимать линию защиты. В идеале хочется оправдательного приговора, но все понимают, что добиться этого почти нереально, – сказала Мария Мотузная после судебного заседания. Девушка добавила, что когда она давала признательные показания, ей не разъяснили ее права.

– Я не знала, что могу не свидетельствовать против себя, также не знала, что могу потребовать адвоката. Был момент, когда я смирилась и даже поверила в то, что в чем-то виновата, но сейчас, когда я чувствую такую серьезную общественную поддержку и внимание СМИ, я воспрянула духом и теперь четко понимаю, что это какой-то абсурд и на самом деле я ни в чем не виновата, – добавила Мария Мотузная.

Пока она об этом рассказывала, выстроилась целая очередь из молодых людей, которые хотели сказать в ее адрес свои слова поддержки и сфотографироваться с ней на память. Девушка явно не ожидала такого внимания к себе, но при этом любезно согласилась сфотографироваться со всеми желающими.

Ребята в свою очередь пообещали 15 августа собраться в зале суда, где вновь будут рассматривать нашумевшее уголовное дело. «Комсомольская правда» будет следить за развитием ситуации.

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