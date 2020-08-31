"Это наша жизнь": губернатора Томенко просят разрешить проводить концерты

Представители отрасли готовые соблюдать “все разумные” рекомендации Роспотребнадзора, чтобы обеспечить безопасное пребывание зрителей Фото: Олег УКЛАДОВ

Представители гастрольного агентства “Лига-Арт” разместили на своей странице в Instagram обращение к Роспотребнадзору, министерству культуры и губернатору Алтайского края Виктору Томенко. Власти и надзорные органы просят разрешить концерты, проведение которых было приостановлено из-за пандемии коронавируса. Игорь Лаптев, директор по маркетингу этого агентства, на своей странице в соцсети “ВКонтакте” и вовсе назвал происходящее “беспределом”, ведь многие другие отрасли уже работают.

– Зрелища, эмоции – это то, что требуется каждому! Это наша жизнь!, – сказано в обращении представителей агентства.

В свою очередь, Игорь Лаптев отмечает, что они лишены возможности проводить концерты и спектакли уже более пяти месяцев. Он напоминает, что их индустрия – это труд десятков тысяч людей. Среди них артисты, звукорежиссеры, художники по свету, техники и многие другие представители смежных профессий.

– При этом аэропорты, отели, пляжи, рестораны, поезда – все переполнено огромным количеством людей Но, концерты и спектакли до сих пор проводить нельзя! Это беспредел! Все прекрасно знают, что положительные эмоции, полученные в театре или в концертном зале, часто помогают людям в сложных житейских ситуациях, укрепляют психический иммунитет, – сообщает Игорь Лаптев.

Он добавляет, что представители отрасли готовые соблюдать “все разумные” рекомендации Роспотребнадзора, чтобы обеспечить безопасное пребывание зрителей.

– Мы – профессионалы! Мы умеем качественно и безопасно проводить мероприятия. Нам нужны разумные и конкретные этапы открытия уже сейчас, иначе концертную индустрию ждет крах, – сказано в Instagram гастрольного агентства.

Напомним, во время одной из пресс-конференций замруководителя краевого Роспотебнадзоар Ульяна Калинина сообщала, что открыть кинотеатры и театры в регионе возможно на третьем этапе снятия ограничений, введенных из-за COVID-19. Однако точные сроки перехода до сих пор неизвестны.

– Пока мы находимся на втором этапе снятия ограничений и на сегодняшний день коэффициент распространения инфекции пока еще нестабилен. Как только добьемся стабилизации этого показателя, наверное, тогда и будет рассматриваться дальнейшие шаги по отмене тех или иных ограничительных мероприятий, – сообщила 24 августа Ульяна Калинина.

Ранее мы писали, что петиции с просьбой разрешить работать также публиковали сотрудники парков Алтайского края, фитнес-индустрии и других отраслей. Не так давно они вновь начали функционировать в регионе.

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