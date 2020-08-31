Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

"Это наша жизнь": губернатора Томенко просят разрешить проводить концерты

В этой индустрии задействованы тысячи людей
Константин СанталовКонстантинСанталов
КомментироватьОставить комментарий
Представители отрасли готовые соблюдать “все разумные” рекомендации Роспотребнадзора, чтобы обеспечить безопасное пребывание зрителей

Представители отрасли готовые соблюдать “все разумные” рекомендации Роспотребнадзора, чтобы обеспечить безопасное пребывание зрителей

Фото: Олег УКЛАДОВ

Представители гастрольного агентства “Лига-Арт” разместили на своей странице в Instagram обращение к Роспотребнадзору, министерству культуры и губернатору Алтайского края Виктору Томенко. Власти и надзорные органы просят разрешить концерты, проведение которых было приостановлено из-за пандемии коронавируса. Игорь Лаптев, директор по маркетингу этого агентства, на своей странице в соцсети “ВКонтакте” и вовсе назвал происходящее “беспределом”, ведь многие другие отрасли уже работают.

– Зрелища, эмоции – это то, что требуется каждому! Это наша жизнь!, – сказано в обращении представителей агентства.

В свою очередь, Игорь Лаптев отмечает, что они лишены возможности проводить концерты и спектакли уже более пяти месяцев. Он напоминает, что их индустрия – это труд десятков тысяч людей. Среди них артисты, звукорежиссеры, художники по свету, техники и многие другие представители смежных профессий.

– При этом аэропорты, отели, пляжи, рестораны, поезда – все переполнено огромным количеством людей Но, концерты и спектакли до сих пор проводить нельзя! Это беспредел! Все прекрасно знают, что положительные эмоции, полученные в театре или в концертном зале, часто помогают людям в сложных житейских ситуациях, укрепляют психический иммунитет, – сообщает Игорь Лаптев.

Он добавляет, что представители отрасли готовые соблюдать “все разумные” рекомендации Роспотребнадзора, чтобы обеспечить безопасное пребывание зрителей.

– Мы – профессионалы! Мы умеем качественно и безопасно проводить мероприятия. Нам нужны разумные и конкретные этапы открытия уже сейчас, иначе концертную индустрию ждет крах, – сказано в Instagram гастрольного агентства.

Напомним, во время одной из пресс-конференций замруководителя краевого Роспотебнадзоар Ульяна Калинина сообщала, что открыть кинотеатры и театры в регионе возможно на третьем этапе снятия ограничений, введенных из-за COVID-19. Однако точные сроки перехода до сих пор неизвестны.

– Пока мы находимся на втором этапе снятия ограничений и на сегодняшний день коэффициент распространения инфекции пока еще нестабилен. Как только добьемся стабилизации этого показателя, наверное, тогда и будет рассматриваться дальнейшие шаги по отмене тех или иных ограничительных мероприятий, – сообщила 24 августа Ульяна Калинина.

Ранее мы писали, что петиции с просьбой разрешить работать также публиковали сотрудники парков Алтайского края, фитнес-индустрии и других отраслей. Не так давно они вновь начали функционировать в регионе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти рассказали, когда Алтайский край может перейти на третий этап снятия ограничений

Ситуация с COVID-19 остается стабильной (подробнее)

Интересное

Рекомендуемые