“Нам нужно кормить свои семьи”: жители Алтайского края просят открыть парки развлечений и отдыха

Арендаторы и работники парков Алтайского края просят разрешить им работать. На сайте Change.org опубликовали петицию, которая адресована губернатору региона Виктору Томенко, Минкульту и Минздраву России.

Автор петиции Анна Половникова отмечает, что для многих арендатор и сотрудников парков - это единственный источник дохода. Стоит учитывать, что это сезонный бизнес, половина которого в этом году уже прошла и продолжить в октябре не получится.

- Нам нужно кормить свои семьи! Также, у всех есть свои долговые и кредитные обязательства, взятые под сезонный бизнес, - сказано в петиции.

В парке.Фото: Олег УКЛАДОВ

В тексте также говорится о том, что вероятность распространения инфекции на улице, с соблюдением положенной дистанции минимальна, ведь парк находится под открытым небом. Авторы обращают внимание на то, что в соседних регионах с 8 июня разрешили работу парков и аттракционов с соблюдением всех профилактических мер безопасности.

- Очень просим разрешить открыть сезон парков и Алтайскому краю. Мы, в свою очередь, гарантируем соблюдение всех необходимых мер безопасности распространения инфекции, - резюмирует автор обращения.

Петицию уже подписали более 180 человек.

“Парки надо открывать еще вчера”

С автором петиции согласен управляющий парком "Изумрудный" Владислав Вакаев. В беседе с “Комсомольской Правдой” он сообщил, что этим объектам нужно разрешить работать. Правда, проводить там массовые мероприятия пока не стоит.

В парке.Фото: Олег УКЛАДОВ

По словам Вакаева, парк в условиях самоизоляции для горожан - одно из немногих мест, где люди могут быть в безопасности. Это открытое пространство, а как показывает практика, подхватить коронавирус там практически невозможно.

- Я считаю, что парки надо открывать еще вчера. Есть второй момент, социальный, люди сидят дома, нуждаются в движении и в прогулках на открытом воздухе, а парки для этого подходят лучше всего. Конечно, должны быть ограничения для проведения каких-то массовых мероприятий. Например, концерты или что-нибудь другое, это риск. А прогулки, занятия на свежем воздухе - другое. Насколько я знаю, что даже Москва, где очень тяжелая ситуация с коронавирусом, открыла парки, - отметил Владислав Вакаев.

В парке.Фото: Олег УКЛАДОВ

COVID-19 в регионе

По последним данным краевого оперштаба, в Алтайском крае подтверждено уже 2939 случаев заражения коронавирусом. При этом выздоровели почти 1,8 тыс. пациентов.

Напомним, 7 июня губернатор Виктор Томенко подписал указ о введении в регионе первого этапа снятия ограничений в Алтайском крае. К следующему этапу регион пока не готов. Причина - в уровне заболеваемости COVID-19. Так за прошлую неделю в Алтайском крае ежедневно регистрировали от 66 до 72 случаев заболевания коронавирусом. Ежедневные темпы прироста составили от 2,5 до 3%, что превышает среднероссийский показатель.

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