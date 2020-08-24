Власти рассказали, когда Алтайский край может перейти на третий этап снятия ограничений

Барнаул в структуре заболеваемости COVID-19 занимает от 45 до 53% от общей численности инфицированных за неделю. Фото: Олег УКЛАДОВ

Ситуация с COVID-19 в Алтайском крае оценивается как стабильная с тенденцией к снижению числа инфицированных. Об этом, а также о том, когда возможен переход на следующий этап снятия ограничений и от чего он будет зависеть, на пресс-конференции 24 августа рассказали министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов и замруководителя краевого управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

Сколько человек болеет

За последнюю неделю ежедневно фиксируют от 65 до 85 случаев заболевания коронавирусом. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,82. До этого превышал 0,8-0,9. Свободный коечный фонд составляет 83,9%.

Охват тестированием в последнее время – от 127 до 133 на 100 тыс. населения края в день. Ежедневный темп прироста составляет 0,6-0,7%. Алтайский край превышает российский показатель, который равен 0,5.

За минувшие сутки в регионе выявили 65 инфицированных, выздоровело 26 пациентов, зарегистрировано 3 смертельных случая. Всего заболевших с начала пандемии – 11251, выздоровевших – 9722 человек.

В больнице. Фото: Олег УКЛАДОВ

Отметим, что Барнаул в структуре заболеваемости COVID-19 занимает от 45 до 53% от общей численности инфицированных за неделю. Это связано с тем, что население города составляет практически 30% от общего числа жителей региона. К тому же, в краевой столице высокий уровень миграции, а следовательно широкая циркуляция и распространения вируса.

– Предпринимаемых мер на сегодня достаточно, их важно соблюдать. В Барнауле также отмечается ежедневная стабилизация заболеваемости, – добавила Ульяна Калинина.

Кода возможно снятие ограничений

Замруководителя краевого управления Роспотребнадзора прокомментировала возможность дальнейшего снятия ограничений.

– Пока мы находимся на втором этапе снятия ограничений и на сегодняшний день коэффициент распространения инфекции пока еще нестабилен. Как только добьемся стабилизации этого показателя, наверное, тогда и будет рассматриваться дальнейшие шаги по отмене тех или иных ограничительных мероприятий, – сказала Ульяна Калинина.

Скорая помощь. Фото: Олег УКЛАДОВ

Для третьего этапа коэффициент распространения инфекции не должен превышать 0,5, охват тестированием не менее 110 на 100 тыс. населения в сутки и свободный коечный фонд - не менее 50%. При принятии решения также будут рассматривать показатели по заболеваемости респираторными инфекциями, пневмониями, показатели летальности и другие.

Растет ли смертность от коронавируса

Всего с апреля в регионе умерли 306 человек, из них 113 – непосредственно из-за COVID-19, все остальные – по иным причинам. Это различные варианты сопутствующих патологий, которые и привели к летальному исходу. В большинстве случаев это болезни сердечно-сосудистой системы, которые усугубились в ходе нового заболевания.

Общий показатель смертности в Алтайском крае -1 %,в России он равняется 1,7%

– Мы по смертности сегодня на 57 месте среди 85 субъектов Российской Федерации, это данные на вчерашний день. Количество тяжелых пациентов и находящихся на ИВЛ, действительно, остается высоким. Мы неоднократно говорили, что при снежении количеств вновь выявленных случаев, удельный вес тяжелых пациентво будет расти. Это связано, в первую очередь, с продолжительностью лечения сложной патологии, – отметил Дмитрий Попов.

В палате. Фото: Олег УКЛАДОВ

Напомним, на прошлой неделе новые изменения в указ о мерах по предупреждению распространения коронавируса внес губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Большинство послаблений связано со спортивной деятельностью. Подробнее здесь.

Кроме того, министр здравоохранения Алтайского края региона подписал указ о возобновлении плановой помощи в больницах и поликлиниках. С сегодняшнего дня работать начнут 44 медучреждения, 23 из них - в Барнауле.

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