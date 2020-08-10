Когда в Алтайском крае могут заработать бассейны и кинотеатры

Пока в Алтайском крае не работают кинотеатры. Фото: Олег УКЛАДОВ

В настоящее время Алтайский край находится на втором этапе снятия ограничений. С 7 августа в регионе можно заниматься в тренажерных залах, а вот сходить в бассейн или кинотеатр пока не получится. О том, когда это может стать возможным, на пресс-конференции 10 августа сообщила Ульяна Калинина, замруководителя регионального управления Роспотребнадзора.

Почему разрешили работать фитнесу и чего ждать в будущем

С момента начала пандемии специалисты постоянно проводят эпидемиологический анализ ситуации. Проверяли, где именно заболел тот или иной человек. После открытия летних веранд кафе и некоторых объектов спорта практика показала, что случаи инфицирования там не превышают 1% от общего числа больных. В первую очередь заражались не посетители, а в основном сотрудники – происходил занос из семьи или инфекция передавалась от других жителей краевой столицы.

– Если говорить о кинотеатрах и бассейнах, то надо немножечко подождать. 7 августа перешли на второй этап снятия ограничений. В течение 14 дней будем наблюдать за эпидемиологической ситуацией. Если она позволит, то через этот период будут приниматься решения об открытии кинотеатров, театров, бассейнов и так далее,– отметила Ульяна Калинина.

В бассейне. Фото: Олег УКЛАДОВ

Напомним, 7 августа, губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в указ о мерах предупреждения распространения коронавируса. Регион перешел ко второму этапу снятия ограничений. А это значит, что разрешено открыться спортивным залам, паркам и кафе. Но с обязательным условием – масочный режим продолжает действовать.

Говоря о фитнес-центрах и ресторанах, представитель Ропотребнадзора подчеркнула, что для их работы также нужно соблюдать немало требований. В частности, речь идет об ограничениях по наполняемости, социальной дистанции, дезинфекции и многом другом.

– По каждому виду объектов имеются методические рекомендации, которые утверждены Роспотребнадзором и размещены на сайте. Требования также можно посмотреть в указе губернатора, – сказала Ульяна Калинина.

Нарушителей наказывают

Соблюдения указа губернатора контролируют полицейские, сотрудники МЧС и Росгвардии. Нарушителям грозят штрафы по ст. 20.6.1 Коап РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения").

Специалисты Роспотребнадзора вместе с полицейскими проверили уже более 8,5 тыс. объектов. В 214 случаях продавцы не соблюдали масочный режим, им составили протоколы.

COVID-19 в крае

Напомним, за минувшие сутки в Алтайском крае выявили 95 инфицированных коронавирусом. Общее число заболевших превысило 10 тыс. человек. На сегодня проходят лечение 1 662, из них в госпиталях находятся 919 пациентов, дома - 743, сообщили в оперативном штабе.Тяжелобольных пацинтов на данный момент 108, к аппарату ИВЛ подключено 32.

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