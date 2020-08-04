2020-08-04T12:28:41+03:00
Общество

Безопаснее, чем в магазинах: руководители фитнес-клубов Алтайского края просят разрешить им работать

Возможно, тренажерные залы смогут принимать посетителей с 8 августа
Константин Санталов
Поделиться:
В тренажерном зале.В тренажерном зале.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Представители фитнес-индустрии Алтайского края просят как можно скорее разрешить открыть тренажерные залы. Сотрудники этой сферы готовы к соблюдению всех мер безопасности. По их словам, здоровью посетителей ничего не будет угрожать. К тому же, жители региона уже давно хотят заниматься спортом.

В разговоре с “Комсомольской Правдой – Барнаул” Александр Барбашин, вице-президент федерации бодибилдинга Алтайского края, руководитель сети тренажерных залов “Hardcore” рассказал, что фитнес-центры давно готовы открыться для всех желающих.

– Уже проходят тренировки членов сборных. Мы соблюли все условия: тренеры работают в перчатках и масках, каждые два часа проводим дезинфекцию специальными средствами. А когда нет людей, в раздевалках регулярно проводим дезинфекцию лампами открытого типа, также делаем многое другое, – отметил Александр Барбашин.

Он добавил, что в тренажерных залах соблюдать требования безопасности гораздо проще, чем в магазинах, автобусах и остановках.

– Если бы тренажерных залов было столько же, сколько заведений, где продают алкоголь, то не было бы проблем со здоровьем и вопрос COVID-19 в принципе тоже отпал, иммунитет ведь был бы крепче, – добавил руководитель сети тренажерных залов “Hardcore”.

Александр Барбашин отметил, что тренажерные залы терпят убытки. Всего, по неофициальной статистике, в фитнес-индустрии Алтайского края задействовано 15 тыс. человек. При этом за время пандемии часть тренеров уже нашла работу в другой отрасли - кто-то ушел в строительную отрасль, кто-то - на кровельные работы. Людям нужно было кормить свои семьи и другого выхода не оставалось.

Возможно, тренажерные залы откроются 8 августа, на это надеются представители индустрии.

– Если быть откровенным, то летом в тренажерные залы ходят мало людей. К тому же, возросла безработица. Знаю, что будет тяжело, но открываться надо. Все этого хотят, тренеры готовы, так что ждем, – резюмировал Александр Барбашин.

В тренажерном зале. Фото: Олег УКЛАДОВ

В тренажерном зале.Фото: Олег УКЛАДОВ

Повышение иммунитета и реабилитация

Владимир Гордейчик, генеральный директор фитнес-клуба "Магис-Спорт" на своей странице в Facebook разместил обращение к губернатору Алтайского края Виктору Томенко ,в котором также просит открыть спортзалы.

Он пишет, что 70 регионов нашей страны уже открыли фитнес-клубы. Среди них Татарстан, Кемеровская область, Москва и Московская область.

– Опыт открытия фитнес-клубов после карантина в разных регионах уже более чем достаточный. Этот опыт говорит нам о следующем – ни в одном регионе после открытия не было замечено увеличения количества заболевших COVID-19, – сообщает Владимир Гордейчик.

По его словам, фитнес-клубы Барнаула полностью готовы к открытию с соблюдением всех необходимых санитарных норм

– Виктор Петрович, пришло время вернуться к системному, регулярному тренировочному процессу для повышения иммунитета и реабилитации после COVID-19. 8 августа 2020 года – отличная дата для открытия всех спортивных сооружений края. Август позволит нам в мягкой форме войти в осенне-зимний сезон в новом формате, с необходимыми разумными ограничениями. Мы готовы работать и снова заботиться о здоровье населения Алтайского края, – отмечает генеральный директор фитнес-клуба "Магис-Спорт".

Что говорят власти

Ранее министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев сообщил, что открытие фитнес-клубов в регионе зависит от эпидобстановки. Однако есть вероятность, что они заработают уже в день физкультурника, 8 августа. С соблюдением всех мер профилактики коронавируса и загрузкой 25%.

– Для нас пока рабочая дата – день физкультурника. Возможно, это произойдет чуть раньше или чуть позже. В зависимости от эпидситуации. Все необходимые с нашей стороны действия мы проводим, – подчеркнул Перфильев.

Кроме того, на пресс-конференции 3 августа Ульяна Калинина, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, сообщила, что открытие фитнес-клубов предполагается на третьем этапе снятии ограничительных мероприятий. В регионе уже на этой неделе рассмотрят вопрос о возможном переходе на второй этап. Поэтому возможно, что в течение августа тренажерные залы все-таки заработают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

“Осталось потерпеть еще немножко”: глава алтайского минспорта рассказал, когда могут заработать фитнес-клубы

Он также сообщил о занятиях спортом в период пандемии коронавируса (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Почти 60% многоквартирных домов в Барнауле готовы к зиме
Алтайский минздрав рассказал, как спастись во время аномальной жары
Алтайские полицейские задержали мужчину за кражу банки молока и огурцов
В Барнауле уже завершили ремонт на 13 дорожных участках
Появился новый мобильный банк для предпринимателей
Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 4 августа 2020 года составило 7477
В Алтайском крае около 50 тысяч детей получат выплаты на подготовку к школе
ВТБ обеспечил прямой обмен платежными документами со «Славнефтью» по технологии открытого банкинга
Алтайские выпускники сдают ЕГЭ в дополнительные дни
Пьяный бийчанин очень хотел попасть на свадьбу, но теперь может попасть в тюрьму
Почти 6 тысяч барнаульцев попали под отключение горячей воды
Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 4 августа 2020 года составило 227
На Алтае будут судить молодого поджигателя
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 4 августа 2020 года составило 9528
Алтайский техуниверситет дополнительно получил 51 бюджетное место
Стало известно, когда достроят театр кукол и художественный музей в Барнауле
«Мы должны приходить на помощь»: доктор Мясников прокомментировал драку на Старом базаре
В июле 2020 года клиенты Россельхозбанка перевели более 550 млн рублей через Систему быстрых платежей
В Барнауле задерживают запуск горячей воды в контуре ТЭЦ-3
Почти 67 тысяч алтайских семей получили ежемесячную выплату на детей до 7 лет
Мэрия Барнаула примет меры после ряда преступлений на прошлой неделе
Алтайские власти прокомментировали митинг десантников в период пандемии
В Барнауле вскроют дорожное полотно на оживленном перекрестке
Из Барнаула в Белокуриху можно будет летать на самолете
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 3 августа 2020 года составило 9 433
Полицейские обнаружили в Барнауле разлагающийся труп мужчины без лица