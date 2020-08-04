Безопаснее, чем в магазинах: руководители фитнес-клубов Алтайского края просят разрешить им работать

Представители фитнес-индустрии Алтайского края просят как можно скорее разрешить открыть тренажерные залы. Сотрудники этой сферы готовы к соблюдению всех мер безопасности. По их словам, здоровью посетителей ничего не будет угрожать. К тому же, жители региона уже давно хотят заниматься спортом.

В разговоре с “Комсомольской Правдой – Барнаул” Александр Барбашин, вице-президент федерации бодибилдинга Алтайского края, руководитель сети тренажерных залов “Hardcore” рассказал, что фитнес-центры давно готовы открыться для всех желающих.

– Уже проходят тренировки членов сборных. Мы соблюли все условия: тренеры работают в перчатках и масках, каждые два часа проводим дезинфекцию специальными средствами. А когда нет людей, в раздевалках регулярно проводим дезинфекцию лампами открытого типа, также делаем многое другое, – отметил Александр Барбашин.

Он добавил, что в тренажерных залах соблюдать требования безопасности гораздо проще, чем в магазинах, автобусах и остановках.

– Если бы тренажерных залов было столько же, сколько заведений, где продают алкоголь, то не было бы проблем со здоровьем и вопрос COVID-19 в принципе тоже отпал, иммунитет ведь был бы крепче, – добавил руководитель сети тренажерных залов “Hardcore”.

Александр Барбашин отметил, что тренажерные залы терпят убытки. Всего, по неофициальной статистике, в фитнес-индустрии Алтайского края задействовано 15 тыс. человек. При этом за время пандемии часть тренеров уже нашла работу в другой отрасли - кто-то ушел в строительную отрасль, кто-то - на кровельные работы. Людям нужно было кормить свои семьи и другого выхода не оставалось.

Возможно, тренажерные залы откроются 8 августа, на это надеются представители индустрии.

– Если быть откровенным, то летом в тренажерные залы ходят мало людей. К тому же, возросла безработица. Знаю, что будет тяжело, но открываться надо. Все этого хотят, тренеры готовы, так что ждем, – резюмировал Александр Барбашин.

В тренажерном зале.Фото: Олег УКЛАДОВ

Повышение иммунитета и реабилитация

Владимир Гордейчик, генеральный директор фитнес-клуба "Магис-Спорт" на своей странице в Facebook разместил обращение к губернатору Алтайского края Виктору Томенко ,в котором также просит открыть спортзалы.

Он пишет, что 70 регионов нашей страны уже открыли фитнес-клубы. Среди них Татарстан, Кемеровская область, Москва и Московская область.

– Опыт открытия фитнес-клубов после карантина в разных регионах уже более чем достаточный. Этот опыт говорит нам о следующем – ни в одном регионе после открытия не было замечено увеличения количества заболевших COVID-19, – сообщает Владимир Гордейчик.

По его словам, фитнес-клубы Барнаула полностью готовы к открытию с соблюдением всех необходимых санитарных норм

– Виктор Петрович, пришло время вернуться к системному, регулярному тренировочному процессу для повышения иммунитета и реабилитации после COVID-19. 8 августа 2020 года – отличная дата для открытия всех спортивных сооружений края. Август позволит нам в мягкой форме войти в осенне-зимний сезон в новом формате, с необходимыми разумными ограничениями. Мы готовы работать и снова заботиться о здоровье населения Алтайского края, – отмечает генеральный директор фитнес-клуба "Магис-Спорт".

Что говорят власти

Ранее министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев сообщил, что открытие фитнес-клубов в регионе зависит от эпидобстановки. Однако есть вероятность, что они заработают уже в день физкультурника, 8 августа. С соблюдением всех мер профилактики коронавируса и загрузкой 25%.

– Для нас пока рабочая дата – день физкультурника. Возможно, это произойдет чуть раньше или чуть позже. В зависимости от эпидситуации. Все необходимые с нашей стороны действия мы проводим, – подчеркнул Перфильев.

Кроме того, на пресс-конференции 3 августа Ульяна Калинина, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, сообщила, что открытие фитнес-клубов предполагается на третьем этапе снятии ограничительных мероприятий. В регионе уже на этой неделе рассмотрят вопрос о возможном переходе на второй этап. Поэтому возможно, что в течение августа тренажерные залы все-таки заработают.

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